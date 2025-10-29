Podcast
AI Talk 49: Metafizierung von OpenAI | Chinas OpenSource KI | ChatGPT Atlas | Enspired
Die AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) diskutieren in dieser Folge diese Themen:
- 📉 Chegg-Kollaps durch ChatGPT: Das US-EdTech-Unternehmen muss 45% der Belegschaft kürzen, nachdem Studierende u.a. zu ChatGPT abwandern. Die Marktkapitalisierung liegt heute bei nur 156 Millionen Dollar – weniger als die Hälfte dessen, was sie 2021 für Busuu bezahlt haben.
- 🔄 Die Metafizierung von OpenAI: OpenAI rekrutiert massiv ehemalige Meta-Führungskräfte und übernimmt deren Produktstrategien. Von der ehemaligen Head of Facebook als CEO of Applications bis zum Technical Lead for Responsible AI als Head of Recruiting – die Firmen-DNA verschmilzt.
- 🧠 ChatGPT als Suizid-Hotline: 1,2 Millionen Menschen weltweit sprechen mit ChatGPT über Suizid. OpenAI arbeitet mit 170 Klinikern zusammen, um angemessene Antworten zu entwickeln und User zu professionellen Hilfsangeboten weiterzuleiten.
- 🇨🇳 Chinesische Open-Source-KI erobert den Westen: 80% der Startups, die bei Andreessen Horowitz pitchen, nutzen chinesische KI-Modelle wie DeepSeek oder Alibaba Qwen. Selbst Konzerne wie AstraZeneca und Airbnb setzen auf die günstigeren Alternativen zu OpenAI.
- 🌐 ChatGPT Atlas Browser im Test: OpenAIs neuer KI-Browser mit agentic Mode ermöglicht automatisierte Recherchen, scheitert aber noch an einfachen Aufgaben wie der Interpretation von Wachstumstrends auf LinkedIn-Seiten.
- ⚡ Startup der Woche – Enspired: Das österreichische Energy-AI-Startup raised weitere 15 Millionen Euro und gilt als schnellst wachsendes und erfolgreichstes AI-Unternehmen Österreichs mit globalem Footprint.
https://open.spotify.com/episode/69pQK7yjjYyQmSpALhfihu?si=11cd764fa42a48ac