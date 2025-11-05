Podcast

AI Talk 50: Eigene LLMs bauen | Prisoner’s Dilemma | Skandal-Roboter Neo | Google Earth AI | Otera

Avatar, Avatar

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Die AI Talk Hosts  Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) feiern sich in dieser Folge erstmal selbst – denn sie absolvieren heute Folge 50 des immer populäreren AI Talk und schmieden schon Pläne, was da noch so kommen kann. Außerdem diskutieren sie in dieser Folge diese Themen:

  • 🏗️ Der Trend zu eigenen LLMs: Poolside, Canva, Cursor und Magic bauen eigene KI-Modelle statt auf OpenAI oder Anthropic zu setzen – strategische Unabhängigkeit und Kostensenkung als Hauptgründe
  • 🎲 KI-Blase und das Gefangenendilemma: Warum sich Tech-Giganten in ein Wettrüsten mit Billionen-Investitionen verstricken und niemand aussteigen kann – Parallelen zum Prisoner’s Dilemma
  • 🤖 Neo Robot Skandal: Der norwegische Haushaltsroboter von WormX für 20.000 Dollar entpuppt sich als ferngesteuertes System – ein Blick hinter die Kulissen eines fragwürdigen Produktlaunches
  • 💰 OpenAI Restrukturierung und IPO-Pläne: Microsoft hält jetzt 27% an OpenAI, das Unternehmen verbrennt über 11 Milliarden Dollar pro Quartal und plant den Börsengang für 2026/2027 mit einer Billionen-Dollar-Bewertung
  • 🌍 Google Earth AI: Google launcht einen KI-Layer für Google Earth mit Fokus auf Klimaforschung – endlich mal ein AI-Use-Case jenseits von Chatbots und Coding-Tools
  • 🇦🇹 Startup der Woche – Otera: Das österreichische KI-Startup (ehemals DeepOpinion) gehört zu den Top-AI-Startups Europas und arbeitet komplett remote-first
  • 🎉 50 Folgen AI Talk: Jubiläumsfolge mit Ausblick auf visuelle Neuerungen ab Folge 51 und Rückblick auf die Entwicklung des Podcasts

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen