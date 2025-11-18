Podcast

AI Talk 52: Russlands Roboter-Fail | KI-Aktien unter Druck | Consulter vor Kodak-Moment | FMC Technology

Folge 52 hat der AI Talk erreicht – was auch bedeutet, dass  Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) seit nunmehr fast einem Jahr gemeinsam ans Werk gehen. In dieser Episode geht es um:

  • 🤖 Roboter-Fail aus Russland: Startup-Präsentation von „AIdol“ endet mit Sturz auf die Bühne – Europa hinkt bei humanoiden Robotern hinterher
  • 📉 KI-Aktien unter Druck: Oracle verliert 27%, Softbank stürzt ab – vor allem OpenAI-abhängige Unternehmen leiden, während Google und Apple stabil bleiben
  • Energie-Engpass bei Rechenzentren: Wall Street Journal deckt auf – angekündigte KI-Infrastrukturprojekte übersteigen verfügbare Netzkapazitäten in US-Bundesstaaten deutlich
  • 💰 Startup-Bewertungen werden realistischer: Cursor (Anysphere) erreicht 29,3 Mrd. Dollar Valuation bei 1 Mrd. ARR – Revenue Multiple sinkt von 45 auf 29,3
  • 🎯 Consulting-Branche vor Kodak-Moment: Accenture -30%, Gartner -15% – McKinsey setzt auf Quantum Black und verbraucht massiv OpenAI-Tokens
  • 🎤 Tool der Woche – ElevenLabs Legendary Marketplace: Stimmen von John Wayne, Judy Garland und Richard Feynman lizenzierbar für Film, Werbung und Podcasts
  • 🇩🇪 Startup der Woche – FMC Technology: Dresdner Halbleiter-Startup sichert sich 100 Mio. Euro Series C für energieeffiziente Speicherchips – könnte Intel-Werk in Magdeburg übernehmen

