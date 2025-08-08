AI Talk: Was die TEDAI-Konferenz nach Wien bringt – mit Alina Nikolaou

Wir bringen heute eine Sonderfolge des AI Talk – denn mit der TEDAI-Konferenz wird vom 24. bis 26. September in Wien einer der wichtigsten KI-Events des Jahres über die Bühne gehen – und zwar in der Wiener Hofburg mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Deswegen begrüßen Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms.ai) und Clemens Wasner (Enlight AI, AI Austria) heute Alina Nikolaou, Director, Curator & Host der TEDAI Vienna, im Podcast, und sprechen über:

Das Programm der Konferenz

Was sich im Vergleich zum Vorjahr programmatisch geändert hat

Wie TEDAI ausgerechnet nach Wien kam

Rahmenprogramm & Teilnahme

Special Announcement: Christoph Lassner von World Labs wird teilnehmen

