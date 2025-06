Airbnb Sommer-Update: Künftig wird auf Catering, Personaltrainer und Wellness gesetzt

Airbnb hat eine grundlegende Überarbeitung seiner Plattform angekündigt, die weit über die traditionelle Unterkunftsvermittlung hinausgeht. CEO Brian Chesky plant die Einführung von insgesamt zehn neuen Servicekategorien – von privaten Köch:innen bis hin zu Wellness- und Fitnessdiensten. Einiges davon lässt sich schon jetzt buchen.

Strategischer Wendepunkt

Nach eigenen Angaben erzielt Airbnb ein jährliches Transaktionsvolumen von 90 Milliarden US-Dollar. Die Plattform werde immer beliebter. Nun sei es an der Zeit für die größte Transformation und die umfassendsten Änderungen, „die je an einer App dieser Größenordnung vorgenommen wurden“, so Chesky.

Neue Servicekategorien und Funktionen

Zehn neue Servicekategorien sollen eingeführt werden, beginnend mit privaten Köch:innen. Ziel ist es, die komfortablen Services eines Hotels in auf Airbnb vermietete Unterkünfte zu bringen. Weitere Dienstleistungen umfassen Fotograf:innen, Masseur:innen, Personal Trainer:innen und verschiedene Wellness-Angebote.

Die Erweiterung zielt darauf ab, das Nutzererlebnis deutlich zu verbessern und Airbnb zu einem ganzheitlichen Reise- und Erlebnisportal zu entwickeln. Gestartet wird mit den sogenannten „Services auf Airbnb“ bereits im Sommer 2025 – in 260 Städten weltweit.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau von „Airbnb Experiences“, die es in mehr als 650 Städten gibt. Chesky kündigte im Interview mit The Verge an, künftig auch Erlebnisse mit Prominent:innen und bekannten Athlet:innen anzubieten. Der Grund, warum Menschen reisen, sei, authentische und lokale Erfahrungen erleben zu wollen.

Überarbeitetes Designkonzept

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Jony Ive hat Airbnb eine völlig neue Designsprache entwickelt. Die App verabschiedet sich vom minimalistischen Flat Design und setzt stattdessen auf ein dreidimensionales, lebendiges Interface mit animierten Elementen und reichhaltigen visuellen Details.

Technisch umfasst die Überarbeitung auch die Entwicklung eines eigenen Video-Player-Formats sowie neuer Animationstechnologien. Diese Investitionen sollen Airbnb von Wettbewerbern abheben und die Plattform für zukünftige KI-Integrationen vorbereiten.

KI-Integration für personalisierte Services

Für Chesky ist die Plattform-Erweiterung ein erster Schritt einer mehrjährigen Transformation. Airbnb will Künstliche Intelligenz nutzen, um Services und Empfehlungen zu personalisieren und das Nutzererlebnis weiter zu verbessern – gleichzeitig soll der menschliche Aspekt der Plattform erhalten bleiben.

Die neue Infrastruktur ist so konzipiert, dass sie flexibel erweitert werden kann. So soll Airbnb schnell auf neue Technologien und Marktanforderungen reagieren und potenziell über den Reisesektor hinauswachsen – hin zu einer All-in-One-Plattform.