Aktie des Stablecoin-Herausgebers Circle wächst um 750% seit IPO

Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle (CRCL) hat ihre bemerkenswerte Kursentwicklung am Montag fortgesetzt und erreichte ein neues Allzeithoch. Das Papier stieg zeitweise um 22% und notierte bei knapp 299 US-Dollar, bevor es Gewinne abgab. Der Schlusskurs lag bei etwa 263 Dollar, was einem Tagesplus von 9% entspricht.

Kursexplosion seit Börsengang

Seit dem Börsengang Anfang des Monats zu einem Ausgabepreis von 31 Dollar hat die Aktie eine außergewöhnliche Wertsteigerung von 750% verzeichnet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens erreichte auf dem Höhepunkt rund 60 Milliarden Dollar und näherte sich damit dem Volumen des eigenen USDC-Stablecoins von 61,3 Milliarden Dollar an.

Annäherung an Coinbase-Bewertung

Mit der aktuellen Bewertung rückt Circle in die Nähe etablierter Fintech-Unternehmen. Die Marktkapitalisierung entspricht etwa der von Robinhood (68 Milliarden Dollar) und Nubank (59 Milliarden Dollar) und liegt nicht weit von der Krypto-Börse Coinbase entfernt, die mit 78 Milliarden Dollar bewertet wird.

Regulatorische Impulse als Kurstreiber

Als wesentlicher Katalysator für die Rallye gilt die Verabschiedung des GENIUS Acts durch den US-Senat in der vergangenen Woche. Das Gesetz soll den regulatorischen Rahmen für Stablecoins verbessern und wird von Marktbeobachtern als positives Signal für den wachsenden Stablecoin-Markt gewertet, der nach Einschätzung einiger Experten in den kommenden Jahren ein Volumen von mehreren Billionen Dollar erreichen könnte.

Bewertungskennzahlen im Fokus

Analysten weisen jedoch auf die hohen Bewertungskennzahlen hin. Circle handelt derzeit mit dem 32-fachen des Umsatzes, dem 80-fachen des Bruttogewinns, dem 152-fachen des EBITDA und dem 285-fachen der Gewinne – Multiplikatoren, die selbst im Vergleich zu anderen Fintech- und Krypto-Unternehmen außergewöhnlich hoch sind.

Marktposition von USDC

Circle ist der Emittent von USDC, dem zweitgrößten dollarbasierten Stablecoin am Markt. USDC wird weitreichend auf Krypto-Börsen und in dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) eingesetzt und gewinnt zunehmend an Bedeutung für Zahlungsabwicklungen und grenzüberschreitende Transaktionen.

Die anhaltende Kursrallye spiegelt die gestiegene Investorennachfrage nach Unternehmen im schnell wachsenden Stablecoin-Segment wider, einem Bereich mit wenigen börsennotierten Unternehmen als direkte Investitionsmöglichkeit.