AllesPost: Österreichische Post bringt Monatsabo für bequemen Paketempfang

Die Österreichische Post bietet pünktlich zur Vorweihnachtszeit ein monatliches Abonnement für Postzustellungen. Mit „AllesPost“ können Online-Shopper:innen ab jetzt alle ihre Pakete – unabhängig von Versender:innen und Paketdienst -mit der Österreichischen Post empfangen. Das AllesPost-Abo läuft nun wie Netflix, Spotify und Co. flexibel auf Monatsbasis und ist jederzeit kündbar. Mit diesem Modell verspricht die Österreichische Post eine zuverlässige und bequeme Paketlieferung bis Weihnachten.

„AllesPost wird noch attraktiver – pünktlich zur Weihnachtszeit“

Eine weitere Neuerung ist, dass nur jene Pakete gezählt werden, die nicht ohnehin von der Post zugestellt werden. Dadurch ergeben sich zwei Abo-Varianten:

AllesPost Standard: 2,90 Euro für 5 Pakete pro Monat

AllesPost Premium: 5,90 für 15 Pakete pro Monat

„Mehr als 200.000 Pakete wurden allein letztes Jahr über AllesPost abgewickelt, Tendenz steigend. Das zeigt die Relevanz unseres Angebots und wie sehr die hohe Qualität der Post von den Empfänger:innen geschätzt wird. Mit unserem neuen Abo-Modell und den damit verbundenen Vorteilen aller Post-Empfangsoptionen wird AllesPost sogar noch attraktiver – pünktlich zur Weihnachtszeit“, erklärt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik bei der Österreichischen Post.

Nutzer:innen erhalten mehr Kontrolle über Zustellung

Online-Shopper:innen können in der Regel nicht wählen, mit welchem Paketdienst ihre Bestellungen kommen. Daher hat die Österreichische Post bereits 2019 AllesPost eingeführt. Hier erhalten Nutzer:innen eine eigene Adresse in einem Post-Logistikzentrum, die beim Check-out als Lieferadresse gilt. Alle Pakete von anderen Paketdiensten kommen dann an diese Adresse, wo die Post sie dann übernimmt und in der Regel gleich am nächsten Werktag zustellt.

Mit AllesPost will die Österreichische Post das Rätselraten darüber beenden, wo das eigene Paket landet. Mit der Übernahme durch die Post sollen den Nutzer:innen alle bekannten Empfangsoptionen zur Verfügung stehen. Die Paketzustellung erfolgt je nach Wunsch entweder normal oder mit der Post App in eine Postfiliale, zu einem Postpartner oder Hermes PaketShop, zu Nachbar:innen oder in eine 24/7 Poststation. Auch die Zustellung in Postempfangsboxen oder die Abstellung an einem sicheren Ort sind dadurch für alle Pakete möglich.