Altcoins mit deutlichen Zugewinnen nach starkem Wachstum bei Ethereum

Zuerst hat Bitcoin ein neues Allzeithoch erlebt, dann folgten die ersten Altcoins wie XRP und BNB, nun ist Ethereum drauf und dran, den eigenen Rekord aus 2021 zu schlagen – und das zieht nun auch viele andere Krypto-Assets wieder in die Höhe. Noch kann man nicht von einer neuen Altcoin-Saison sprechen, dazu muss noch mehr passieren. Klar ist aber, dass das Interesse an Kryptowährungen der spekulativeren Sorte im August 2025 wieder zurückgekehrt ist.

Folgende Zuwachsraten werden an den Krypto-Exchanges bei Tokens und Coins verzeichnet:

Coin Wachstum (24h) Cardano (ADA) +11.77% Solana (SOL) +13.70% Hedera (HBAR) +5.85% BNB (BNB) +5.62% Chainlink (LINK) +7.37% Hyperliquid (HYPE) +5.89% Sui (SUI) +8.75% Dogecoin (DOGE) +9.37% TRON (TRX) +3.78% XRP (XRP) +3.18% Stellar (XLM) +2.69% Bitcoin Cash (BCH) +2.40% Ethereum (ETH) +7.28%

Ethereum-Konkurrenten SOL und ADA steigen deutlich

Zu sehen ist, das gerade Ethereum-Konkurrenten wie Cardano (ADA) und Solana (SOL) aktuell sehr stark im zweistelligen Prozentbereich wachsen. Das ist wenig verwunderlich, hat doch ETH in den vergangenen Tagen wie berichtet einen starken Aufwärts-Trend gezeigt. Ein neues Allzeithoch von Ethereum bei mehr als 4.900 Dollar erscheint nach einigen Jahren der Durststrecke nun in greifbarer Nähe.

Für das Handelsvolumen der Krypto-Exchanges ist gestiegenes Interesse an Altcoins natürlich gut. Bei Binance, Coinbase, Bybit und Co sieht man, dass das Volumen der Trades deutlich steigt, weit über den Niveau noch vor einer Woche. Bei Google Trends sieht man, dass sich die Anfragen nach „Crypto“ weltweit in den vergangenen sieben Tagen verdoppelt haben. Hier der Verlauf der Google-Anfragen zu Bictoin (Rot) und Crypto (Blau) über die vergangenen 30 Tage:

Altcoin-Saison noch weit weg

Die ganz große Lust an Krypto-Assets und insbesondere Altcoins ist derweil noch nicht ausgebrochen. Der „Fear & Greed Index“ steht derzeit – je nach Anbieter – bei zwischen 60 und 75 Punkten – die Gier nach Krypto-Assets überwiegt demnahc, aber es gibt dennoch Vorbehalte.

Von einer Altcoin Season kann aktuell noch keine Rede sein. Diese wird dann ausgerufen, wenn 75 % der Top-100-Münzen in den letzten 90 Tagen besser abschneiden als Bitcoin. Allerdings sind es derzeit erst 41 Altcoins, die das vorweisen können. Abzuwarten bleibt, wie sich das in den nächsten Tagen verändert. Viel wird davon abhängne, wie Bitcoin und vor allem Ethereum als Marktführer performen.