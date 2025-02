Amazon startet Same-Day-Lieferung in Wien

Amazon erweitert sein Serviceangebot in Österreich mit der Einführung der Same-Day-Lieferung in Wien und Umgebung. Für Prime-Mitglieder sei es ab sofort möglich, “Hunderttausende Produkte kostenlos am selben Tag zu erhalten“ – sofern die Bestellung mehr als 20 Euro ausmacht. Seit 2016 hat Amazon eigenen Angaben nach 715 Millionen Euro in den Standort Österreich investiert.

Neue Lieferoption für den Großraum Wien

Der neue Amazon-Lieferservice wurde für Kund:innen in Wien sowie den umliegenden Gemeinden Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Perchtoldsdorf, Maria Enzersdorf, Mödling und Brunn am Gebirge gelauncht. Bestellungen, die bis 11 Uhr aufgegeben werden, sollen demnach noch am selben Tag bis 22 Uhr ankommen. Das Angebot umfasse Produkte des täglichen Bedarfs, Elektronik, Bücher, Spielzeug und weitere Kategorien.

Vor allem Prime-Mitglieder sollen profitieren

Für Prime-Mitglieder ist die Same-Day-Lieferung bei Bestellungen, die mehr als 20 Euro ausmachen, kostenlos, teilte Amazon per Aussendung mit. Bei kleineren Bestellungen fällt eine Gebühr von 4,99 Euro an. Nicht-Prime-Kund:innen zahlen 9,99 Euro für den Service. Die Prime-Mitgliedschaft kostet 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich und bietet Abonnent:innen zusätzliche Vorteile wie Premium-Versand, Streaming-Dienste und Rabatte.

Amazons Investitionen in Österreich

Seit 2016 hat Amazon mehr als 715 Millionen Euro in Österreich investiert, hauptsächlich in den Ausbau des Logistiknetzwerks. „Seit der Eröffnung unseres ersten Logistikstandorts 2018 konnten wir die Anzahl der am nächsten Tag verfügbaren Produkte für österreichische Kund:innen mehr als verdoppeln und in Wien fast verdreifachen“, erklärt Miriam Enzi, Senior Regional Manager von Amazon Logistics in Österreich.

Mit der Einführung der Same-Day-Lieferung will Amazon sein Engagement in Österreich weiter verstärken, heißt es seitens des Unternehmens. In anderen Ländern, wie etwa in den USA oder in Deutschland, gibt es den Service schon seit längerer Zeit. So will Amazon im Vorjahr mehr als 9 Milliarden Artikel noch am selben oder nächsten Tag zugestellt haben. In den USA wurde der Service bereits 2015 gestartet.