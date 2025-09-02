Anthropic holt 13 Milliarden Dollar bei Bewertung von 183 Milliarden Dollar

Das KI-Unternehmen Anthropic hat eine Series-F-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von ICONIQ angeführt und bewertet das Unternehmen mit 183 Milliarden US-Dollar nach der Investition. Das ist deutlich mehr, als die Gerüchteküchezuletzt wissen wollte, und untermalt, wie stark die Abspaltung von OpenAI mittlerweile unterwegs ist.

Zum vergleich: OpenAI hat im April 2025 eine Finanzierungsrunde von 40 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, wobei Teile davon noch in der Luft hängen, weil sich das Unternehmen noch nicht vollends zur For-Profit-Organisation umwandelte. Die Bewertung von OpenAI stieg damit auf 300 Milliarden US-Dollar nach der Investition.

xAI von Elon Musk hat ebenfalls dieses Jahr enorm viel Kapital aufgenommen, und zwar zehn Milliarden Dollar (eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital) bei einer Bewertung von (je nach Bericht) 170 bis 200 Milliarden Dollar (mehr dazu hier).

Investoren und Bewertung

Neben ICONIQ beteiligten sich Fidelity Management & Research Company und Lightspeed Venture Partners als Co-Lead-Investoren an der Finanzierung. Zu den weiteren Investoren zählen etablierte Namen wie BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs Alternatives, sowie institutionelle Anleger wie der Ontario Teachers‘ Pension Plan und die Qatar Investment Authority.

Geschäftsentwicklung

Anthropic verzeichnet seit dem Start seines KI-Assistenten Claude im März 2023 ein rasches Wachstum. Das Unternehmen gibt an, dass der annualisierte Umsatz von etwa einer Milliarde US-Dollar zu Jahresbeginn 2025 bis August desselben Jahres auf über fünf Milliarden US-Dollar angestiegen ist.

Die Kundenbasis umfasst nach Unternehmensangaben über 300.000 Geschäftskunden. Die Anzahl der Großkunden mit einem annualisierten Umsatz von jeweils über 100.000 US-Dollar soll sich innerhalb eines Jahres nahezu versiebenfacht haben.

Produktportfolio

Das Unternehmen bietet verschiedene KI-Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen an:

API und branchenspezifische Produkte für Unternehmen

Claude Code für Entwickler, das seit dem Launch im Mai 2025 über 500 Millionen US-Dollar annualisierten Umsatz generiert

Claude Pro für Privatnutzer

Verwendung der Mittel

Die frischen Mittel sollen laut Anthropic für die Erweiterung der Kapazitäten zur Bedienung der wachsenden Unternehmensnachfrage, die Vertiefung der Sicherheitsforschung und die internationale Expansion verwendet werden. Das Unternehmen betont dabei seinen Fokus auf die Entwicklung zuverlässiger und interpretierbarer KI-Systeme.

Marktposition

Mit dieser Finanzierungsrunde positioniert sich Anthropic als eines der führenden Unternehmen im Bereich der generativen KI. Die hohe Bewertung spiegelt das aktuelle Investoreninteresse an KI-Technologien und die starke Nachfrage nach entsprechenden Anwendungen in verschiedenen Branchen wider.