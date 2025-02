Apple investiert 500 Milliarden Dollar in den USA – und will Trump gefallen

Wenn der wertvollste Konzern der Welt Ansagen macht, dann meistens die ganz großen: Apple hat heute bekanntgegeben, in den kommenden vier Jahren über 500 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten zu investieren. Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender handelspolitischer Spannungen zwischen den USA und China. Apple lässt noch sehr viel seiner Hardware in China produzieren, auch wenn es in den letzten Jahren versuchte, nach Indien zu shiften.

„Wir sind überzeugt von der Zukunft amerikanischer Innovation und bauen unsere langjährigen US-Investitionen mit diesem 500-Milliarden-Dollar-Engagement weiter aus“, so Apple CEO Tim Cook. Das Investitionspaket umfasst Ausgaben für Zulieferer, Beschäftigung, Infrastruktur und Forschung & Entwicklung.

Ein Kernpunkt ist die Verlagerung der Server-Produktion nach Houston, Texas. In einer neuen 250.000 Quadratmeter großen Fertigungsanlage sollen ab 2026 Server für Apples eigene AI-Systeme hergestellt werden. Die Produktion wurde bisher im Ausland durchgeführt.

Apple verdoppelt zudem seinen „US Advanced Manufacturing Fund“ von 5 auf 10 Milliarden Dollar. Ein Großteil fließt in die Chip-Produktion beim taiwanesischen Hersteller TSMC in Arizona, wo Apple größter Kunde ist.

Angst vor Trump-Zöllen und Handelskonflikt mit China

Die Ankündigung kann als Reaktion auf die von der Trump-Administration eingeführten China-Zölle gesehen werden. Diese haben viele Tech-Unternehmen dazu bewegt, Teile ihrer Produktion aus China in die USA zu verlagern, um hohen Strafzöllen zu entgehen, die die Margen gefährden.

In Detroit plant Apple die Eröffnung einer Manufacturing Academy. „Hier werden wir kleine und mittlere Unternehmen bei der Implementierung von KI und Smart Manufacturing unterstützen“, so Jeff Williams, COO von Apple. Das Unternehmen will in den nächsten vier Jahren rund 20.000 neue Mitarbeiter einstellen, vor allem in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Chip-Design und Künstliche Intelligenz.

Apple betont in einer Aussendung, bereits heute mehr als 2,9 Millionen US-Arbeitsplätze zu unterstützen – durch direkte Beschäftigung, Zulieferer und das App-Ökosystem. In den vergangenen fünf Jahren zahlte der Konzern nach eigenen Angaben über 75 Milliarden Dollar an US-Steuern.

Die Investitionen sollen auch die amerikanische Chip-Industrie stärken. Apple lässt bereits heute in 24 Fabriken in 12 US-Bundesstaaten Halbleiter produzieren, unter anderem bei Texas Instruments und Broadcom.

Mit dem neuen Investitionspaket positioniert sich Apple als Treiber der US-Wirtschaft. Analysten sehen darin auch den Versuch, sich gegen mögliche neue protektionistische Maßnahmen einer künftigen US-Regierung abzusichern und betont patriotisch vor Trump aufzutreten.