Apple übertrifft Erwartungen mit Rekordquartal

Apple hat im dritten Quartal 2025 Rekordzahlen verbucht. So hat der US-Konzern einen Umsatz von 94,04 Milliarden US-Dollar erreicht und damit deutlich die Analystenerwartungen von 89,53 Milliarden US-Dollar übertroffen, berichtet Golem. Der Gewinn pro Aktie erreicht 1,57 US-Dollar und liegt ebenfalls über den prognostizierten 1,43 US-Dollar. Damit setzt der Technologiekonzern seine Erfolgsserie fort und übertrifft zum neunten Mal in Folge sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen.

Die Bruttomarge steigt auf 46,5 Prozent und übertrifft die Analystenprognose von 45,9 Prozent. Das China-Geschäft zeigt Anzeichen einer Erholung und erzielt einen Umsatz von 15,37 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 14,73 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

iPhone und Dienstleistungen treiben Wachstum

Die iPhone-Sparte entwickelt sich besonders stark mit Einnahmen von 44,58 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Das Smartphone macht damit nahezu die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Parallel dazu erreicht das Dienstleistungssegment mit 27,42 Milliarden US-Dollar einen neuen Höchststand und wächst ebenfalls um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Mac-Sparte übertrifft mit 8,05 Milliarden US-Dollar die Erwartungen von 7,26 Milliarden US-Dollar. Weniger positiv entwickelt sich hingegen das iPad-Geschäft, das mit 6,58 Milliarden US-Dollar hinter den Schätzungen von 7,24 Milliarden US-Dollar zurückbleibt.

KI-Strategie und Zukunftsaussichten

Wie der Großteil der Tech-Konzerne konzentriert sich auch Apple derzeit stark auf AI. Es gibt zwar viel Kritik an der Strategie, die der iPhone-Hersteller in diesem Bereich derzeit fährt, doch CEO Tim Cook gibt sich optimistisch. „Wir sehen KI als eine der tiefgreifendsten Technologien unserer Lebenszeit. Wir integrieren sie in all unsere Geräte, auf all unseren Plattformen und im gesamten Unternehmen“, so Cook gegenüber CNBC. Ihm zufolge will der Konzern die Investitionen hier noch weiter verstärken.

Der Verwaltungsrat beschließt eine vierteljährliche Dividende von 0,26 US-Dollar je Aktie, die am 14. August ausgezahlt werden soll. Trotz der positiven Quartalszahlen notiert die Apple-Aktie seit Jahresbeginn etwa 15 Prozent im Minus, was Fragen zur langfristigen Markteinschätzung aufwirft.