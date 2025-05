Knackt Bitcoin diese Woche 110.000 Dollar?

Es waren 109.115 Dollar am 20. Jänner 2025, die den bisherigen Höchststand von Bitcoin markieren. Am Tag der Angelobun von US-Präsident Donald Trump, der sich zuvor als großer Krypto-Unterstützer verkaufte, zogen die Preise für BTC an den Märkten noch einmal ordentlich an. Doch dann ging es nicht mehr weiter nach oben. Zwischenzeitlich fiel Bitcoin wegen Trumps Zollpolitik sogar auf nur mehr 75.500 Dollar.

Doch mit Mai ist BTC zurück im Sattel. Am Montag morgen wird die wichtigste Kryptowährung der Welt bei mehr als 105.000 Dollar gehandelt – nur mehr 3,5 Prozent fehlen zum Allzeithoch vom Jänner diesen Jahres. Und es gibt mehrere Anzeichen, dass der Rekord bald gebrochen werden könnte.

Entspannung zwischen USA und China: Finanzminister Scott Bessent sagte, dass die USA während der zweitägigen Handelsgespräche mit chinesischen Beamten in Genf „substanzielle Fortschritte“ gemacht hätten. So gibt es ein 80-tägiges Zoll-Moratorium: Die USA senken die Zölle auf chinesische Waren von 145 Prozent auf 30 Prozent und China wird die Zölle auf US-Importe von 125 Prozent auf 10 Prozent reduzieren.

Ein angekündigter Handels-Deal mit Großbritannien in der Vorwoche hat schon dabei mitgeholfen, dass Bitcoin und andere Krypto-Assets wieder in Richtung 100.000 Dollar wuchsen. Nun wurde von Trump und Meloni auch in Aussicht gestellt, dass es eine sicher bald eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU geben könnte. Weiter sinkende US-Inflation: Im März war es kein großes Argument, weil der Handelsstreit über allem hing – aber Fakt ist: Die jährliche Inflationsrate in den USA ging im März 2025 den zweiten Monat in Folge zurück und erreichte mit 2,4% den niedrigsten Stand seit September, nachdem sie im Februar noch bei 2,8% gelegen hatte und unter den Prognosen von 2,6% lag. Geht es für den April so weiter, dann könnte das letztendlich dafür sorgen, dass die US-Notenbank Federal Reserve den Zinsschritt nach unten wagt. Vom am Dienstag zu erwartende neue Verbraucherpreisindex (CPI) wird erwartet, dass die US-Lebenshaltungskosten im April im Jahresvergleich auf 2,3% gesunken sind. Starkes Investoreninteresse: Dass Bitcoin nach dem Absturz im März und April in Folge der Trump-Zölle wieder stark nachgefragt wird, zeigen die Bitcoin Spot ETFs an den Börsen. Nach deutlichen Abverkäufen gibt es seit Mitte April wieder starke Zuflüsse in diesen börsengehandelten Fonds zu verzeichnen. BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF (IBIT) etwa verzeichnet seit 20 Handelstagen in Folge Nettozuflüsse.

