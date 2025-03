BuyFromEU: „Panik-Projekt“ listet europäische Alternativen zu US-Diensten

Das transatlantische Bündnis zerbricht zusehends, Europa wird von den USA abgewiesen, und so manche AI-Services starten gar nicht erst in der EU, weil die US-Anbieter sich nicht mit den hiesigen Regeln abgeben wollen: All das trägt aktuell zu einem Trend bei, bei dem Reddit-Nutzer:innen dazu aufrufen, europäische Produkte und Services zu kaufen, anstatt jene aus den USA.

„Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach lokal produzierter Mode, Technologie, Lebensmitteln oder Dienstleistungen sind – dies ist der Ort, an dem Sie Unternehmen, die zu einem stärkeren europäischen Markt beitragen, entdecken und fördern können“, heißt es in der Reddit-Community BuyFromEU mit mittlerweile 120.000 Mitgliedern.

Daraus ist mittlerweile eine Webseite entstanden, auf der man sehr einfach Alternativen zu ChatGPT (Le Chat von Mistral aus Frankreich), Google Translate (DeepL aus Deutschland), X (Mastodon aus Deutschland) oder Gmail (Proton Mail aus der Schweiz) entdecken kann.

Gründerin Laura Catz startete aus Sorge um geopolitische Entwicklungen

Hinter der Webseite steckt die Rumänin Laura Catz, die bereits Erfahrung als Startup-Gründerin und Mitarbeiterin bei Digitalunternehmen sammelte und mittlerweile selbstständig im Bereich Growth-Marketing ist.

„Nachdem ich wochenlang die politischen Nachrichten durchforstet hatte und dachte, dass ich stattdessen vielleicht etwas Produktives tun sollte, fand ich einen kleinen Subreddit, in dem Europäer verzweifelt versuchten, europäische Alternativen zu finden“, so Catz. „Jemand schlug vor, diese auf einer Website zu sammeln, damit sie leichter zu finden sind.“

Das hätte sie zum Anlass genommen, mit einem No-Code-Tool die Webseite www.buy-european-made.eu innerhalb eines Abends zu bauen (sie nennt das „Minimally Viable Panic-Project“) und dann auf Reddit zu posten. Von dort sei sie dann viral gegangen, mit 30.000 aktiven Nutzer:innen innerhalb von zwei Wochen. Und: Mittlerweile würden ihr 60 Freiwillige helfen, die europäischen Alternativen zu suchen und zu listen, um die Datenbank schnell wachsen zu lassen.

Sie hätte davor wenig Ahnung von einem solchen Projekt gehabt, aber es einfach getan. Jetzt meint sie: „Manchmal ist das die beste Produktstrategie: Schritt 1: Sei besorgt über das Weltgeschehen. Schritt 2: Baue etwas Einfaches aus Trotz.“