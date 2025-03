BYD: Chinesischer E-Autohersteller verkauft mehr als Tesla

Branchenintern wurde bereits gemunkelt, dass es für BYD ausgezeichnet läuft und die Verkaufszahlen jene von Tesla überholt hätten. An dem Gerücht ist was dran, wie nun die offiziellen Umsatzzahlen zeigen – vor allem die Hybridautos des chinesischen Konzerns erlebten ein Allzeithoch. Gleichzeitig meldete EY: Obwohl EU-weit ein Rückgang der Neuzulassungen verzeichnet wird, ist der Marktanteil von E-Autos gestiegen – auch in Österreich.

Jahresumsatz stieg um 29 Prozent

Der 1995 in China gegründete Elektrofahrzeughersteller BYD meldete einen Jahresumsatz für 2024 – womit er seinen Konkurrenten Tesla überholt hat: 777 Milliarden Yuan soll dieser betragen haben, umgerechnet sind das 99 Milliarden Euro. Tesla meldete für das Vorjahr einen Umsatz von 97,7 Milliarden Dollar, also 90,56 Milliarden Euro. Aber auch der Gewinn ist positiv und stieg um 34 Prozent: Umgerechnet wurden 5,15 Milliarden Euro erzielt.

Hybridfahrzeuge extrem beliebt

BYD mit Sitz in Shenzhen berichtete, dass die positiven Verkaufszahlen vor allem mit dem starken Verkauf seiner Hybridfahrzeuge zusammenhängen. 2024 soll mit 4,3 Millionen verkauften Fahrzeugen ein neuer Rekord erreicht worden sein. Die Hybridfahrzeuge von BYD zeichnen sich durch einen Motor aus, der effizient zwischen Verbrennungs- und Elektromodus wechselt und so hohe Reichweiten sowie geringen Verbrauch ermöglicht.

Neues E-Modell im Markt

Was die Modelle mit rein elektrischem Motor anbelangt, so hat BYD im vergangenen Jahr etwa gleich viele verkauft wie Tesla – 1,76 Millionen gegenüber 1,79 Millionen. Angetrieben wurde diese Verkaufsrate durch den starken Verkauf des BYD Dolphin, dem seit langem meistverkauften Elektrofahrzeug in China.

Zudem hat BYD erst am Sonntag ein günstigeres E-Auto angekündigt, das direkt mit dem Model 3 von Tesla konkurrieren soll. Es handelt sich um den SUV Sealion 05 EV, der mit einer “völlig neuen Technologieplattform“ und serienmäßig mit dem intelligenten Fahrsystem God’s Eye C ausgestattet sein soll. Die Fahrerassistenztechnologie soll fortan in allen BYD-Modellen verfügbar sein.

Ultra-schnelles Laden von E-Autos

Vergangene Woche präsentierte BYD ein ultra-schnelles Ladesystem für E-Autos, das laut dem Unternehmen in nur fünf Minuten eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern ermöglicht. Daraufhin erreichte der Aktienkurs des chinesischen Konzerns einen neuen Höchststand. Das System soll eine Leistung von 1000 Kilowatt erreichen und würde damit Teslas Supercharger, die bislang mit 500 kW führend waren, in den Schatten stellen.

Gutes Timing

Das Timing passt auch gut, denn Musk steht weltweit in der Kritik – vor allem wegen seiner umstrittenen Aktionen und Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump. Seit er das Department for Government Efficiency (DOGE) in der Trump-Administration leitet und für Kürzungen bei den Bundesausgaben verantwortlich ist, hat sich der Gegenwind für ihn und sein Unternehmen weiter verstärkt.

Allerdings muss sich BYD sowie andere Hersteller aus Übersee mit Importzöllen auseinandersetzen, die westliche Länder für E-Autos erheben. Die meistverkauften Automarken in chinesischem Besitz 2024 waren Volvo, BYD und Polestar.

Perspektivenwechsel: europäischer Markt

Im Februar 2024 erreichten die Registrierungen von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) in Europa laut dem Marktforschungsunternehmen Jato Dynamics einen Rekordwert: 164.000 Einheiten, ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und obwohl Tesla im Gesamt-Ranking der meistverkauften BEVs in Europa nach wie vor stark vertreten ist, zeigt das Rating: Die Verkaufszahlen sind in letzter Zeit mit -56 Prozent (Tesla Model Y) und -14 Prozent (Tesla Model 3) stark gefallen.

Die Marktanteile fielen im Februar 2025 auf 9,6 Prozent – der niedrigste Wert, der in den letzten fünf Jahren im Monat Februar erreicht wurde. Die bevorstehende Markteinführung des neuen Model Y sei dabei nur einer von mehreren Faktoren, die die aktuellen Zahlen beeinflussen.

Beliebtestes E-Auto: Volkswagen ID.4

Das meistverkaufte Elektroauto-Modell in Europa im Februar 2024 war der Volkswagen ID.4, gefolgt vom Volkswagen ID.3. Beide Modelle verzeichneten große Zuwächse: 150 Prozent bzw. 114 Prozent. Jato zeigt auch, dass chinesische Marken auch auf europäischem Boden daran sind, Tesla zu überholen.

Im Februar registrierten chinesische Marken 19.800 BEVs in Europa und übertrafen damit Teslas 15.700 Einheiten. BYD (+94 Prozent) und Polestar (+84 Prozent) verzeichneten starke Zuwächse, während Xpeng und Leapmotor mit soliden Zahlen folgten. In Europa hat Tesla demnach immer noch einen großen Einfluss, auch wenn Marken wie Volkswagen und BYD zunehmend Konkurrenz bieten.

Marktanteil von Elektroautos steigt auf 15,4 Prozent

In einer aktuellen Studie von EY wurden Zahlen zum EU-Neuwagenmarkt erhoben: Dieser ist auch im Februar um 3,4 Prozent geschrumpft und komme demnach “nicht in Fahrt”. “Im Februar 2019 – also vor der Corona-Pandemie und dem anschließenden Chipmangel – wurden 17 Prozent mehr Neuwagen in der EU verkauft“, heißt es seitens EY. In Österreich wurde ein Rückgang der Neuzulassungen um 2,0 Prozent registriert. Im Vergleichsmonat 2019 war der Absatz um 22 Prozent höher.

Dafür werden immer mehr E-Autos verkauft: Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat EU-weit um 24 Prozent und in Österreich um 27 Prozent. Auch der Elektro-Marktanteil verbesserte sich: In der EU kletterte er von 12,0 Prozent im Februar 2024 auf 15,4 Prozent und lag damit auch deutlich über dem Durchschnittswert des Gesamtjahres 2024 (13,6 Prozent). In Österreich stieg der Marktanteil im Februar von 16,6 auf 21,6 Prozent.