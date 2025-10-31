Canva startet sein eigenes KI-Modell, dass Designprozesse verstehen soll

Das australische Design-Unternehmen Canva hat ein eigenes KI-Modell vorgestellt, das speziell für Designaufgaben entwickelt wurde. Das Canva Design Model unterscheidet sich von herkömmlichen Bildgenerierungs-KIs dadurch, dass es die Komplexität von Designprozessen versteht. Während andere Modelle flache Bilder erzeugen, berücksichtigt Canvas Modell Aspekte wie Ebenenstruktur, Hierarchie, Branding und visuelle Logik. Das Ergebnis sind vollständig bearbeitbare Designs statt statischer Grafiken.

Das Modell arbeitet formatübergreifend und unterstützt Social-Media-Posts, Präsentationen, Whiteboards, Websites, Videos und Dokumente. Das Canva Design Model ist auch in Plattformen wie ChatGPT, Claude und Gemini verfügbar. Dem Unternehmen zufolge, das aktuell bei einer Bewertung von 42 Milliarden Dollar liegt und neben Figma der große Herausforderer von Adobe ist, sei das der größte Produkt-Launch der Firmengeschichte.

Erweiterte KI-Funktionen

Mit den neuen „AI-Powered Designs“ können Nutzer vollständige, bearbeitbare Designs direkt im Editor erstellen. Die Funktion „AI-Powered Elements“ ermöglicht die Generierung einzelner Design-Elemente wie Fotos, Videos, Icons, Formen und 3D-Objekte.

Neu hinzugekommen sind:

3D Content Generator für dreidimensionale Elemente

für dreidimensionale Elemente Shape Generator für individuelle Formen

für individuelle Formen Style Match zur Vereinheitlichung des visuellen Erscheinungsbilds

zur Vereinheitlichung des visuellen Erscheinungsbilds Magic Background für automatisch angepasste Hintergründe

Die KI-Assistentin „Ask @Canva“ ist nun plattformweit verfügbar und kann über @-Erwähnung in Kommentaren aktiviert werden. Sie liefert kontextbezogene Vorschläge unter Berücksichtigung von Schriftarten, Farben und Tonalität.

Marketing-Plattform Canva Grow

Mit Canva Grow führt das Unternehmen eine integrierte Marketing-Lösung ein. Die Plattform kombiniert:

Inspiration durch eine Bibliothek leistungsstarker Werbekampagnen

KI-gestützte Erstellung von Werbematerial basierend auf Website-Analysen

Direktes Veröffentlichen auf Plattformen wie Meta

Performance-Tracking mit KI-gestützten Empfehlungen

Diese Entwicklung basiert auf der Übernahme des Analyse-Unternehmens MagicBrief Anfang des Jahres.

Affinity wird kostenlos

Canva kündigte an, die professionelle Design-Suite Affinity, die das Unternehmen 2024 übernommen hatte, dauerhaft kostenlos anzubieten. Die Software wird neu gestaltet und vereint Vektor-, Pixel- und Layout-Tools in einer Oberfläche. Affinity wird eng mit Canva integriert, sodass Nutzer zwischen beiden Plattformen wechseln können. Canva-AI-Funktionen stehen über das neue „Canva AI Studio“ auch innerhalb von Affinity zur Verfügung.