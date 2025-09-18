China verbietet Unternehmen den Kauf von Nvidia-Chips

Alibaba, ByteDance und andere chinesische Technologieunternehmen dürfen die neuesten, speziell für China entwickelten KI-Chips von Nvidia nicht mehr kaufen, berichtet The Verge. Die Cyberspace Administration of China verbot den Kauf und das Testen der RTX Pro 6000D-Chips, obwohl Unternehmen seit ihrer Einführung im Juli Tausende dieser Chips bestellt hatten, sagten drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Nvidia-CEO Jensen Huang „enttäuscht“ über Verbot

Jensen Huang, CEO von Nvidia, zeigte sich bei einer Pressekonferenz mit Journalisten in London, wo er am Mittwochabend an einem Staatsbankett mit US-Präsident Donald Trump teilnehmen wird, „enttäuscht“ über die Nachricht vom Verbot. Im August hatte Nvidia gemeinsam mit Trump einen Deal ausgehandelt, der den Verkauf von H20-Chips an China im Gegenzug für eine Gewinnbeteiligung von 15 Prozent ermöglichte.

„Wir haben wahrscheinlich mehr zum chinesischen Markt beigetragen als die meisten Länder. Und ich bin enttäuscht von dem, was ich sehe“, sagte Huang gegenüber der Presse während der Konferenz. „Aber sie haben größere Probleme zwischen China und den Vereinigten Staaten zu lösen, und das verstehe ich.“

USA schränken Chip-Export nach China schon lange ein

Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ging noch weiter und sagte am Mittwoch in einem Interview mit CNBC, dass China versuche, ein „gleichberechtigter Gegner“ der USA zu werden. „Sie haben keinerlei Rücksicht auf das US-Markenrecht oder andere Bestimmungen, die faire Handelsabkommen gewährleisten“, sagte Johnson.

China hat Schritte unternommen, um seine eigenen Chip-Produktionskapazitäten auszubauen, nachdem die USA jahrelang mit gegenseitigen Exportkontrollen den Verkauf von KI-Chips an China eingeschränkt hatten und China den Verkauf von Chip-Materialien an die USA begrenzt hatte. China hat weniger leistungsstarke Chips verwendet, die Nvidia speziell für das Land entwickelt hat.