Event

CIO Kongress 2025 fokussiert Zusammenspiel von Mensch und Maschine

, Avatar
CIO Kongress. © LSZ
CIO Kongress. © LSZ
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Der CIO Kongress 2025 findet vom 12. bis 14. Oktober in Bad Loipersdorf, Steiermark statt und bringt über 400 Führungskräfte aus Unternehmen, Verwaltung und Wissenschaft zusammen. Unter dem Motto „INTEAM“ rückt die Veranstaltung das Zusammenspiel von Mensch und Maschine, Intuition und Intelligenz sowie Struktur und Innovation in den Fokus. Die Konferenz adressiert zentrale Fragen zur digitalen Transformation und deren Auswirkungen auf Österreichs wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft.

Kongress-Organisatorin Martina Kruber von LSZ betont die strategische Bedeutung des Events: „Wir leben in einer Zeit, in der viele Systeme an ihre Grenzen kommen – technologisch, wirtschaftlich, sozial. Transformation ist deshalb keine Frage der Tools, sondern der Haltung.“ Die Veranstaltung zielt darauf ab, Digital Executives zu befähigen, ihre strategische Rolle in Unternehmen und Organisationen bestmöglich auszufüllen.

Hochkarätige Speaker aus verschiedenen Disziplinen

Zu den Redner:innen zählt Armin Wolf, der in seiner Abschluss-Keynote über „Realität – und warum wir sie brauchen“ referiert. Der Journalist thematisiert Wahrheit, Fake News und die Grenzen maschineller Glaubwürdigkeit. Weitere Speaker sind Mental-Health-Expertin Nadine Rass, Ökonom Stefan Bruckbauer und Quantum Society-Mitgründerin Somya Rathee. Auch Publizist Fred Luks, Storytelling-Experte Reinhard Gussmagg, Oberst Markus Reisner und der humanoide Roboter G1 tragen zum Programm bei.

Erstmalige Verleihung des AI Excellence Award Austria

Am Eröffnungstag des Kongresses (12. Oktober) wird erstmals der AI Excellence Award Austria verliehen. Die Auszeichnung würdigt Organisationen, die durch den Einsatz künstlicher Intelligenz nachweisbaren geschäftlichen Mehrwert erzielen – sei es durch Effizienzgewinne, neue Geschäftsmodelle oder verbesserte Entscheidungsprozesse. Interessierte können ihre Projekte noch bis zum 25. September einreichen.

Veranstalter des Kongresses ist die LSZ GmbH, die jährlich mehr als 30 Kongresse und Fachkonferenzen in Österreich und Deutschland organisiert. Alle weiteren Informationen zum Event finden sich hier.

AI Excellence Award Austria 2025 sucht innovative KI-Projekte

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden
#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2025

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 13 Top-Investoren mit an Bord

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen