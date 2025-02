Conda: Rekordjahr mit mehr als 73 Millionen Euro an Investments

Das Jahr 2024 war für die Crowdinvesting-Plattform Conda ein Meilenstein. Das Unternehmen erzielte ein Rekordfinanzierungsvolumen von 73,3 Millionen Euro. Davon liefen 17 Millionen Euro über die eigenen Plattformen und 56,3 Millionen Euro via White-Label-Projekte. Inmitten der wirtschaftlichen Herausforderungen des Jahres 2024 hat die Plattform ihren Schwerpunkt von Startups auf stabile Kmu verlagert.

Conda hat 2024 Fokus stärker auf Kmu gelegt

„Dank ECSP-Lizenz (European Crowdfunding Service Provider) kann Conda Wertpapiere vermitteln, wodurch flexiblere Finanzierungsoptionen und attraktive Anlagemöglichkeiten geschaffen werden. Erfolgreiche Finanzierungsprojekte für den SK Rapid, QimiQ und die Trumer Privatbrauerei unterstreichen das Potenzial digitaler Unternehmensfinanzierung,“ so Daniel Horak, Geschäftsführer von Conda.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen des Jahres 2024 trafen besonders kleine und mittlere Unternehmen (Kmu). Steigende Energiekosten, unterbrochene Lieferketten und erschwerter Zugang zu Bankkrediten verlangten nach neuen Finanzierungswegen. Conda hat darauf reagiert und seinen Fokus von Startups auf stabilere Kmu mit langfristiger Perspektive erweitert.

Größere Bedeutung von nachhaltigen Finanzierungstrends

Ebenfalls prägend für die Plattform im Jahr 2024 war die zunehmende Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) bei Investitionsentscheidungen. Deswegen hat sich die Plattform noch stärker auf nachhaltige Finanzierungstrends fokussiert.

In Zukunft will Conda der eigenen Community die Tür öffnen, ein aktiver Teil des Unternehmens zu werden. Die Eigenemission der Conda Capital Group bietet Investor:innen erstmals die Möglichkeit, direkt am Erfolg und Wachstum der Plattform zu partizipieren. Gleichzeitig will man neue Plattformfunktionen und ein erweitertes Reporting einführen, um Investor:innen noch mehr Transparenz zu ermöglichen. Zudem strebt die Crowdinvesting-Plattform eine B Corp-Zertifizierung an, um seine nachhaltige Unternehmensstrategie weiter zu untermauern.

„Wir wollen unsere Position als Vorreiter für digitale und nachhaltige Finanzierung ausbauen“, erklärt Daniel Horak. „2025 wird ein Jahr, in dem wir noch enger mit mittelständischen Unternehmen und Investor:innen zusammenarbeiten, um gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.“