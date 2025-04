Cryptos und Asiens Börsen crashen, Trump hält Zölle weiter für „schöne Sache“

Das Drama, das vergangene Woche mit dem „Liberation Day“ von Donald Trump begonnen hat, setzt sich auch am Montag fort: Die Vergeltungszölle gegen den Rest der Welt haben einen Handelskrieg entfacht, der sowohl die regulären Aktienmärkte als auch die Kryptowährungen erschüttert. Bitcoin ist mit einem Minus von 10 Prozent nun unter den Preis von 75.000 Dollar gefallen.

Insgesamt ist der Krypto-Markt in den vergangenen 24 Stunden um weitere 9 Prozent eingebrochen, die Marktkapitalisierung weit unter die wichtige Marke von 2,5 Billionen Dollar gefallen. BTC wird verhältnismäßig „sanft“ getroffen, die meisten Altcoins verlieren 15 Prozent oder mehr. Ethereum etwa fällt unter 1.500 Dollar (-20%), XRP auf 1,66 Dollar (-22%), Solana unter 100 Dollar (-19%), Dogecoin auf 0,13 Dollar (-20%). Auch der offizielle Trump-Coin bricht weiter ein und verliert weitere 18% in den vergangenen 24 Stunden:

Am Sonntag sind die Strafzölle von Donald Trump gegen die meisten Länder und Regionen in Kraft getreten. Schon zuvor sind die Aktienmärkte deutlich eingebrochen, vergangene Woche wurden Werte von mehr als 2,5 Billionen Dollar an den US-Börsen vernichtet. Nun richten sich alle Augen auf die Börsen, die am Montag öffnen. Einen ersten Vorgeschmack darauf, was da kommt, bieten die asiatischen Handelsplätze die bereits geöffnet sind:

Nikkei 225 Tokyo: -6,6%

Nikkei Topix: -10,3%

Hang Seng: -11,8%

CSI300 Index: -7,1%

Trump: „Zölle sind eine sehr schöne Sache!“

Diese starken Kursverluste spiegeln die zunehmende Besorgnis der Investoren wider, dass die Zölle schnell zu einem globalen wirtschaftlichen Abschwung führen könnten. Goldman Sachs erhöhte in Reaktion darauf die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession von 35% auf 45%.

Auf den Rohstoffmärkten fielen die Preise für Öl und Kupfer deutlich, während sichere Häfen wie der japanische Yen an Wert gewannen. Die Renditen von Staatsanleihen sanken weltweit, da Anleger in weniger riskante Anlagen flüchteten. Trotz der Marktturbulenzen signalisierte das Weiße Haus seine Absicht, an der aktuellen Handelspolitik festzuhalten. Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die Marktreaktionen als “kurzfristig” und betonte, dass die Regierung ihren Kurs beibehalten werde.

„Wir haben massive Finanzdefizite mit China, der Europäischen Union und vielen anderen. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, sind die TARIFE, die jetzt Dutzende von Milliarden Dollar in die USA bringen. Der Überschuss mit diesen Ländern ist während der „Präsidentschaft“ des verschlafenen Joe Biden gewachsen. Wir werden das rückgängig machen, und zwar SCHNELL. Eines Tages werden die Menschen erkennen, dass Zölle für die Vereinigten Staaten von Amerika eine sehr schöne Sache sind!“, schrieb US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Montag bei seinem hauseigenen Propaganda-Kanal Truth Social.