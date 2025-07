Deep Dive: Was wir uns von GPT-5 erwarten – und was nicht

Im August soll es so weit sein: OpenAI wird GPT-5 an den Start bringen, und die neue CEO of Applications Fidji Simo hat im Unternehmen auch einiges vor. Also: Wird GPT-5 der große Wurf? Oder handelt es sich dabei eigentlich um die Aufholjagd nach der Konkurrenz, die teilweise schon an GPT-4 und Co vorbeigezogen ist? Die AI Talk-Hosts Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics und newsrooms.ai, und Clemens Wasner, KI-Unternehmer bei EnliteAI und Chairman von AI Austria, analysieren:

Hauptthema: GPT-5 Deep Dive

Ausführliche Analyse des für August 2025 erwarteten GPT-5 von OpenAI mit folgenden erwarteten Features:

Multimodalität : Native Verarbeitung von Text, Bild, Audio und Video in einem Modell

: Native Verarbeitung von Text, Bild, Audio und Video in einem Modell Erweiterte Kontextfenster : 1-2 Millionen Token für ganze Bücher oder große Codebases

: 1-2 Millionen Token für ganze Bücher oder große Codebases Verbessertes Gedächtnis : Zugriff auf vergangene Dialoge und Nutzerpräferenzen

: Zugriff auf vergangene Dialoge und Nutzerpräferenzen Massive Skalierung : 3-5 Billionen Parameter

: 3-5 Billionen Parameter Reduzierte Halluzinationen : Höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit

: Höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit App-Strategie von Fidji Simo

Aktuelle KI-Nachrichten

Europa im Fokus:

Mistral Sustainability Report : Lifecycle-Analyse zeigt 20.400 Tonnen CO₂-Verbrauch (entspricht 5.000 PKW/Jahr)

: Lifecycle-Analyse zeigt 20.400 Tonnen CO₂-Verbrauch (entspricht 5.000 PKW/Jahr) Aleph Alpha: Neuer Co-CEO Reto Spörri (ex-Lidl) soll Skalierung vorantreiben, Fokus auf Kommerzialisierung

USA-Updates: