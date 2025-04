Die Kryptologen #10: Trump-Zölle | Effekte auf Crypto | Dollar-Abwertung

Frohen „Liberation Day“! In dieser Folge feiern die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmair symbolisch 50 Jahre Satoshi Nakamoto – und analysieren, warum sein angebliches Geburtsdatum ein verstecktes Manifest gegen staatliche Geldkontrolle sein könnte. Außerdem: Circle geht (doch nicht?) an die Börse, die DTCC bringt DeFi auf AppChain-Basis, und Arthur Hayes sieht in Trumps neuen Zöllen den Beginn des nächsten Bitcoin-Superzyklus – oder geht es jetzt so richtig abwärts?

🔸 Marktanalyse & Indikatoren

Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB – Gewinner (Pendle, EOS), Verlierer (Immutable), Bitcoin-Dominanz, Fear & Greed Index, Power-Law-Modelle und mehr.

🔸 Satoshis Geburtstag – Mythos mit Botschaft

5. April 1975 – Tag der Aufhebung des Goldverbots in den USA. Satoshis selbst gewähltes Geburtsdatum als kryptografisches Statement?

🔸 Circle geht an die Börse

USDC-Issuer Circle meldet IPO mit 1,7 Mrd. Umsatz, 155 Mio. Gewinn und MiCA-Lizenz – begleitet von JPMorgan & Citi.

🔸 Bitcoin vs. Tech-Stocks

Nasdaq fällt wegen Trumps Zöllen, Bitcoin zeigt Resilienz. Beginnt die große Entkopplung?

🔸 Arthur Hayes: Trumps Zölle = Bitcoin bullish

Zölle führen zu mehr Fiat, Unsicherheit und Kapitalflucht – laut Hayes genau das Umfeld, in dem Bitcoin glänzt.

🔸 US-Dollar unter Druck

Rekordschulden und geopolitische Unsicherheiten stellen den USD als Weltreservewährung infrage. Bitcoin wird zur Option.

🔸 DTCC startet Blockchain-Plattform für Collateral-Management

Smart-Contracts, AppChain und institutionelles DeFi – das Rückgrat der Wall Street rüstet digital auf.

🧠 Meme oder Narrativ der Woche:

„Vitalik führt reziproke Zölle ein“ – Ethereum kontert Trump in einem Krypto-Witz mit „Gas-Tarifen“ für US-Token.

🤯 Skurrilität der Woche:

Ein Hacker stiehlt 2.930 ETH – und verliert alles durch einen Klick auf eine Fake-Seite. Web3-Karma pur.

💡 Top Tipp der Woche:

Boost von Onchain Austria – Ethereum-Staking mit Leverage. Bis zu 9 % APY möglich, aber nur für Fortgeschrittene.