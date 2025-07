🚨📈 Marktupdate #28 – 21.07.2025

Bitcoin legte eine beispiellose Preisrallye hin und erreicht mit 123.218 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Dieses Mal ziehen auch endlich die Altcoins (Ethereum, Ripple, BNB etc.) an. Gleichzeitig bricht die BTC-Dominanz ein, Altcoins erleben eine regelrechte Rallye. Der Fear & Greed Index klettert auf 68, der Gesamtmarkt knackt währenddessen die 4-Billionen-Dollar-Marke. Bitcoin und Ethereum erhalten neue Treasury-Reserve Unternehmen mit Milliardeninvestments, eine Altcoin-Season könnte gerade beginnen und die Politik liefert gleich drei große Crypto-Gesetzgebungen. Eine historische Woche für Krypto. Willkommen zur „Crypto Week“!

🔸 Trump ruft die Crypto Week aus

Mit dem GENIUS Act schafft die US-Regierung Klarheit für Stablecoins. Der Clarity Act und das Anti-CBDC-Gesetz runden das Maßnahmenpaket ab. Künftig sollen BTC-Zahlungen sogar steuerfrei sein. Ein großer Schritt für die Krypto-Adoption.

🔸 Bitcoin erreicht neues Allzeithoch

Am 14. Juli erreicht BTC mit 123.218 $ ein neues Hoch. Analysten rechnen mit weiteren Kursanstiegen. Michael Saylor sieht BTC bei 5 Mio $ bis 2030 und bei 21 Mio $ im Jahr 2046. Symbolik?

🔸 Adam Back startet BTC-Treasury-Firma

Der legendäre Blockstream-CEO bringt mit der „Bitcoin Standard Treasury Company“ (BSTR) eine neue Bitcoin-Investmentgesellschaft an den Markt via SPAC und in Kooperation mit Cantor Fitzgerald. Ziel: Michael Saylor überholen?

🔸 Altcoin-Saison ante portas?

Die Bitcoin-Dominanz fiel seit Ende Juni um fast 8 %. Ein Szenario wie zuletzt 2017. Memecoins, Tokenisierung, DeFi, Gaming und KI-Projekte steigen zweistellig. Viele hoffen nun auf eine Altcoin-Season wie im legendären Jahr 2017.

🔸 Peter Thiel setzt auf Ethereum

Der Tech-Milliardär steigt mit 9,1 % bei BitMine Immersion ein. Ziel: eine Unternehmensreserve von 5 % der ETH-Zirkulation. Mit dabei ist auch Tom Lee von Fundstrat.

🧠 Krypto-Kultur der Woche

Lil Bubble: Der beliebte Meme-Musiker mit Raumanzug, Autotune und Millionen YouTube-Views. Zwischen Parodie, Punk und Prognose. Heute? ATH!

🤯 Skurrilität der Woche

Cardano-Gründer Charles Hoskinson überrascht mit seltsamen Kommentaren zur Bitcoin-Adoption El Salvadors inklusive politischem Seitenhieb. Alles gelogen?

🎁 Tipp der Woche

Das Buch „Bitcoin – Das ehrliche Geld“ von Alexander von Frankenberg. Der Buchverkauf finanziert Bitcoin-Bildung und Spenden an Kinderprojekte.

🔮 Ausblick

In den kommenden Tagen werden wichtige Zinsentscheidungen getroffen (Japan, USA). Der Markt erwartet starke Preisreaktionen auf diese Zinsschritte.