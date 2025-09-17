Podcast

Die Kryptologen: Gemini IPO | Polymarket Wetten | Bitcoin als Staats-Asset | Swissborg Hack

Avatar
Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier.
Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier.
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier sind wieder am Start und diskutieren die neuesten Entwicklungen am Krypto-Markt. Und zwar folgende:

🚨📈 Marktupdate #33 – 17.09.2025

Der „Septembär“ scheint vorbei, denn Bitcoin klettert wieder über 115.000 USD, während nun die Altcoins massiv an Momentum gewinnen. Der Altcoin-Index erreicht 72/100 und damit ein Jahreshoch! ETH, BNB, XRP & SOL entwickeln sich somit stark. Pump.fun, Mantle, Immutable & MemeCore legen zu, während MYX Finance und Worldcoin straucheln. Der Fear and Greed Index liegt bei 50/100 im neutralen Bereich. Kombiniert mit der anstehenden Zinssenkung in den USA gibt es nun preislich viel Luft nach oben.

🪙 Gemini IPO: Reguliertes Krypto-Gateway

Gemini (GEMI) startet an der Nasdaq mit 3,3 Mrd. USD Bewertung, Nasdaq investiert selbst. Das Gateway für Institutionelle, aber noch mit Verlusten. Wohin wird die Reise führen?

📚 Bitcoin als Staats-Asset?

Harvard-Ökonom Matthew Ferranti zeigt, wie Bitcoin als Absicherung in Zentralbankreserven gegen Sanktionen genutzt werden kann. Müssen Zentralbanken weltweit langsam beginnen, Bitcoin zu kaufen?

🔮 Polymarket: Prediction Comeback

Polymarket sichert sich CFTC-Erlaubnis und zudem eine Investitionsrunde bei 10-Milliarden Bewertung. Donald Trump Jr. steigt über 1789 Capital ein. Echte Finanzinnovation oder einfach Wetten 3.0?

💥 Swissborg-Hack: 41 Mio. USD verloren

Ein DeFi-Partner von Swissborg wird gehackt, Millionen an Solana-Werten werden gestohlen. CEO Cyrus Fazel verspricht Kompensation über das „BORG Safety Net“. Reicht das?

🛡️ Ethereum Roadmap für mehr Privacy

Innerhalb der Ethereum Foundation präsentiert die PSE ihre Privacy-Roadmap: Private Reads/Writes, Private Proving & mehr Datenschutz für Nutzer, Devs und Protokolle. Wird der Web3 Base-Layer Ethereum dadurch besser?

📊 Flash-News

  • Japan plant kryptofreundliche Steuerreform
  • Nasdaq beantragt Token-Wertpapierhandel
  • American Express bringt NFT-Reisepässe
  • Worldcoin fällt trotz AMPC-Update
  • BHODL mit Adam Back geht an die Börse
  • Sodax migriert von ICX zu SODA

🤯 Skurrilität der Woche

Alle Textnachrichten von Ex-SEC-Chef Gary Gensler wurden gelöscht, ausgerechnet aus kritischen Zeiträumen. Zufall?

🎁 Tipp der Woche

Harvard-Paper: „Hedging sanctions risk: Cryptocurrency in central bank reserves“ von Matthew Ferranti. Bitcoin als strategisches Asset für Staaten und Zentralbanken.

🔮 Ausblick

17.09.: FOMC Zinssitzung der Fed (USA)

17.09.: Inflationsdaten EU & UK

18.09.: Entscheidung der Bank of England

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden
#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2025

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 13 Top-Investoren mit an Bord

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen