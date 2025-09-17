Die Kryptologen: Gemini IPO | Polymarket Wetten | Bitcoin als Staats-Asset | Swissborg Hack

Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier sind wieder am Start und diskutieren die neuesten Entwicklungen am Krypto-Markt. Und zwar folgende:

🚨📈 Marktupdate #33 – 17.09.2025

Der „Septembär“ scheint vorbei, denn Bitcoin klettert wieder über 115.000 USD, während nun die Altcoins massiv an Momentum gewinnen. Der Altcoin-Index erreicht 72/100 und damit ein Jahreshoch! ETH, BNB, XRP & SOL entwickeln sich somit stark. Pump.fun, Mantle, Immutable & MemeCore legen zu, während MYX Finance und Worldcoin straucheln. Der Fear and Greed Index liegt bei 50/100 im neutralen Bereich. Kombiniert mit der anstehenden Zinssenkung in den USA gibt es nun preislich viel Luft nach oben.

🪙 Gemini IPO: Reguliertes Krypto-Gateway

Gemini (GEMI) startet an der Nasdaq mit 3,3 Mrd. USD Bewertung, Nasdaq investiert selbst. Das Gateway für Institutionelle, aber noch mit Verlusten. Wohin wird die Reise führen?

📚 Bitcoin als Staats-Asset?

Harvard-Ökonom Matthew Ferranti zeigt, wie Bitcoin als Absicherung in Zentralbankreserven gegen Sanktionen genutzt werden kann. Müssen Zentralbanken weltweit langsam beginnen, Bitcoin zu kaufen?

🔮 Polymarket: Prediction Comeback

Polymarket sichert sich CFTC-Erlaubnis und zudem eine Investitionsrunde bei 10-Milliarden Bewertung. Donald Trump Jr. steigt über 1789 Capital ein. Echte Finanzinnovation oder einfach Wetten 3.0?

💥 Swissborg-Hack: 41 Mio. USD verloren

Ein DeFi-Partner von Swissborg wird gehackt, Millionen an Solana-Werten werden gestohlen. CEO Cyrus Fazel verspricht Kompensation über das „BORG Safety Net“. Reicht das?

🛡️ Ethereum Roadmap für mehr Privacy

Innerhalb der Ethereum Foundation präsentiert die PSE ihre Privacy-Roadmap: Private Reads/Writes, Private Proving & mehr Datenschutz für Nutzer, Devs und Protokolle. Wird der Web3 Base-Layer Ethereum dadurch besser?

📊 Flash-News

Japan plant kryptofreundliche Steuerreform

Nasdaq beantragt Token-Wertpapierhandel

American Express bringt NFT-Reisepässe

Worldcoin fällt trotz AMPC-Update

BHODL mit Adam Back geht an die Börse

Sodax migriert von ICX zu SODA

🤯 Skurrilität der Woche

Alle Textnachrichten von Ex-SEC-Chef Gary Gensler wurden gelöscht, ausgerechnet aus kritischen Zeiträumen. Zufall?

🎁 Tipp der Woche

Harvard-Paper: „Hedging sanctions risk: Cryptocurrency in central bank reserves“ von Matthew Ferranti. Bitcoin als strategisches Asset für Staaten und Zentralbanken.

🔮 Ausblick

17.09.: FOMC Zinssitzung der Fed (USA)

17.09.: Inflationsdaten EU & UK

18.09.: Entscheidung der Bank of England