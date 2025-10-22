Die Kryptologen: Historischer Long Squeeze | Bitcoin-Kredite | Trump sahnt ab

Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier besprechen in dieser Folge diese Themen:

🚨📈 Marktupdate

Nach dem historischen Long-Squeeze und Crash vom 11.10.2025 kehrt langsam Stabilität ein. Bitcoin pendelt sich wieder über 110.000 USD ein. Viele Altcoins sind preislich weiterhin im Fallen oder konsolidieren maximal seitwärts. Indikatoren wie Fear and Greed (30/100), Altcoin Season Index (26/100) oder Average Crypto RSI (50,17) zeigen alle weiterhin hohe Unsicherheit im Markt an. Aktuell wird fast der gesamte Kryptomarkt von Gold überholt, das immer weitere All-Time-Highs verzeichnet. Ist der Bärenmarkt für Krypto nun gekommen oder handelt es sich nur um eine sogenannte Bärenfalle, die durch wirtschaftliche und politische Unsicherheit begründet ist? Gibt es noch Hoffnung auf die Fortsetzung des Bullenmarktes? Wir sprechen darüber.

🔸 Chainlink x S&P: DataLink bringt Ratings on chain

Traditionelle Finanzwelt und DeFi wachsen weiter zusammen. Mit Chainlinks DataLink werden nun Anbieter wie S&P Global Ratings geprüfte Finanzdaten direkt on-chain liefern, z.B. für Stablecoin-Ratings. S&P als Branchengigant könnte damit viele Unternehmen ins Web3 ziehen.

🔸 Portfolio Mathematik: Der Hebel wirkt in beide Richtungen

Ein 10x Hebel bedeutet plus 10 Prozent Kurs gleich plus 100 Prozent Gewinn, aber minus 10 Prozent Kurs gleich Totalverlust. Und minus 50 Prozent plus 50 Prozent ergibt keinen Break Even. Diese Asymmetrie macht den Markt gnadenlos. Die Zeiten am Markt werden härter und das sollte jeder verstehen.

🔸 Bitcoin als Kreditsicherheit: 21bitcoin startet Pilotprojekt

Das Salzburger FinTech 21bitcoin bringt gemeinsam mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und Sopra Financial Euro Kredite, die mit Bitcoin besichert sind. Hodler bleiben langfristig in Bitcoin investiert, können aber flexibel Liquidität freisetzen. Ein wichtiger Schritt für Bitcoin als vollwertigen Vermögenswert.

🔸 Kurznachrichten weltweit

Paxos mintet versehentlich ganze 300 Billionen PYUSD und verbrennt sie 20 Minuten später.

Die US Regierung beschlagnahmt 127.271 Bitcoin im Wert von 14 Milliarden USD. Die größte Beschlagnahmung aller Zeiten.

Opensea kündigt den SEA Token an. 50 Prozent gehen über Airdrop an Nutzer. Die Plattform wird jedoch nun zum generellen Marktplatz.

Huobi Gründer Li Lin startet einen 1 Milliarden USD ETH Fonds mit Avenir Capital.

Analyst PlanC veröffentlicht das Bitcoin Quantile Model v2 mit neuen Preiszonen.

Gerüchte über Michael Saylor bei der Joe Rogan Experience. Orangepilling im Mainstream?

Eric Trump sagt, die Trump Familie habe über 1 Milliarde USD mit Krypto verdient. Memes, Stables und DeFi inklusive.

🧠 Krypto Kultur: Der Inverse Cramer

TV Star Jim Cramer bleibt eine Kultfigur, aber im negativen Sinne. Wenn Cramer bullish ist, fällt der Markt. Wenn er warnt, steigt es rasch. Eine beliebte Finanzmeme und sogar Grundlage für einen ETF.

🤯 Skurrilität der Woche

Andrew Tate als einer der schlechtesten Krypto Trader von 2025? On-chain Verluste von über 700.000 USD, wiederholte Liquidationen. Seine Prognosen? Nichts wert.

🎁 Tipp der Woche

Doppelten Airdrop sichern. MetaMask in der App mit Polymarket nutzen. Beide Projekte planen große Airdrops für aktive User. Volumen, Nutzung von unterschiedlichen Angeboten und Regelmäßigkeit zählt.

🔮 Ausblick