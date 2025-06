Die Kryptologen: Passwort-Hack | Pump.Fun | Texas | Circle

Bitcoin fiel wegen Nahost-Spannungen kurzzeitig unter 100.000 USD und das erstmals seit 44 Tagen. Inzwischen hat sich der Kurs wieder leicht erholt. Altcoins wie ETH und BNB brechen zweistellig ein. Der Fear & Greed Index steht klar auf „Angst“. Auch NFTs und DeFi stagnieren. Der Markt bleibt nervös, aber noch beinahe stabil. Keine Entwarnung, aber auch kein Absturz.

🔸 16 Milliarden Passwörter gehackt!

Laut Cybernews wurden über 16 Milliarden Zugangsdaten durch Infostealer-Malware kompromittiert, inklusive Accounts bei Apple, Google, Meta und X/Twitter. ⇒ Jetzt dringend Passwörter ändern & 2FA aktivieren!

🔸 Pump.Fun auf X gesperrt

Solanas Meme-Plattform und der Account des Gründers Alon Cohen verschwanden kurz von X. Es kursierten wilde Gerüchte, der Grund war letztlich eine unbezahlte Rechnung von 5.000 USD.

🔸 Texas startet Bitcoin-Reserve

Texas beschließt eine offizielle BTC-Staatsreserve. Der Start am 1. September. Als drittgrößter US-Bundesstaat sendet Texas damit ein klares Signal: Bitcoin wird Teil der Finanzstrategie.

🔸 CoinMarketCap zeigt Fake-Popup

Ein gefälschtes Wallet-Popup auf CoinMarketCap lockte Nutzer in eine Phishing-Falle. Parallel tauchen erneut falsche Ledger-Gewinnspiele auf. Hohe Wachsamkeit nötig!

🔸 Circle-Aktie explodiert

Seit dem IPO am 5. Juni hat sich der CRCL-Kurs um über 800 % gesteigert. Dank GENIUS Act gilt Circle als Vorreiter für regulierte Krypto-IPOs. Stablecoin Sommer ist angesagt!

🔸 Bank of Japan bleibt bei 0 % Zinsen

Die BoJ hält weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Yen bleibt schwach, der globale Carry-Trade läuft weiter. Aber: Ein steigender Ölpreis könnte Druck hier erzeugen.

🔸 Coinbase erhält MiCA-Lizenz in der EU

Coinbase darf dank neuer Lizenz in Luxemburg ab sofort regulierte Krypto-Dienste in der gesamten EU anbieten. Ein starker Schritt in Richtung Massenadoption.

🧠 Krypto-Kultur der Woche

„Time in the Market beats Timing the Market.“ Wer langfristig investiert, schlägt meist hektische Trader.

🤯 Skurrilität der Woche

Der $HAI-Token von Sicherheitsfirma Hacken wurde selbst gehackt. Grund: kompromittierte Minter-Keys. Der Kurs stürzte um ganze 97 % ab.

💡 Tipp der Woche

☝️☝️ Aktiviere sofort 2FA ☝️☝️– mit Authenticator-App oder Hardware-Token. Besonders wichtig für Wallets, Exchanges, E-Mail und Cloud! Weitere Sicherheitsvorkehrungen (Passkeys etc.) sind auch anzudenken.