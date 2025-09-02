Podcast

Die Kryptologen: Zwischen „Septembär“-Stimmung und Hoffen auf „Uptober“

Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier.
Bitcoin bleibt über 108.000 US-Dollar, Altcoins zeigen Stärke. Stablecoins & DeFi legen zu, NFTs schwächeln. Der Fear & Greed Index verharrt bei 40/100, die BTC-Dominanz sinkt weiter, was gut für Altcoins ist. Der Altcoin-Season Index erreicht 58/100. Zwischen „Septembär“-Stimmung und Hoffnung auf den „Uptober“.

💼 US-Daten on-chain & Chainlink-Strategien
Das US-Handelsministerium bringt Makrodaten wie GDP & PCE via Chainlink auf zehn Blockchains. Parallel: Chainlink baut seine Reserve auf 193.000 LINK aus. Eine US-Immobilienfirma nutzt LINK erstmals als Treasury-Asset.

🚀 Flying Tulip: Andre Cronjes neue Mega-Börse
AMM trifft Orderbuch, ftUSD als Stablecoin, Account Abstraction und Gas-Subventionen. Flying Tulip könnte zur vielseitigsten DeFi-Plattform werden.

⚠️ Kanye Wests Memecoin
Kanye Wests $YZY stürzt nach Milliardenhype um bis zu -80 % ab. Über 70.000 Wallets verloren gemeinsam fast 75 Mio. USD. 11 Wallets erzielten jeweils über 1 Mio. USD Gewinn. Insider, Sniping-Bots und Kanye selbst.

📊 Flash-News
– Jack Mallers sieht Bitcoin als potenzielles 500-Billionen-USD-Asset
– Hyperliquid schlägt TradFiGiganten Robinhood beim Handelsvolumen
– Südkorea: Erstes Treasury-Unternehmen kauft BTC-Reserven (40 Mio USD)
– Tether USDT kommt direkt auf das Bitcoin-Netzwerk via RGB Protokoll
– Die Zahl der Bitcoin-Adressen mit über 100 BTC nun ein neues Allzeithoch erreicht
– Erstmals seit März 2023 fällt Tethers Dominanz am Stablecoinmarkt auf unter 60%
– Der Digitale Euro könnte nun doch auf einer öffentlichen Blockchain gebaut werden

🌏 Bitcoin als geopolitisches Asset
Bitcoin in Asien: Thailand prüft eine strategische Bitcoin-Reserve & 5 Jahre Steuerfreiheit. Japan diskutiert ebenso BTC für Staatsreserven. Die Philippinen testen Bitcoin für Mikrokredite & Remittances.

🧠 Krypto-Kultur der Woche
Der „Septembär“ ist da: historisch schwächster Monat im Kryptomarkt. Doch folgt oft der bullische „Uptober“ darauf.

🤯 Skurrilität der Woche
West Main Self Storage kauft 0,088 BTC und feiert seine 0,43 BTC als Treasury. Jeder Satoshi zählt!

🎁 Tipp der Woche
Der Binance Halbjahresreport 2025: Krypto-Adoption, Stablecoins (250 Mrd USD), Walmart & Amazon planen eigene Stablecoins. Lesen!

🔮 Ausblick
2.9.: EU-Inflationszahlen
11.9.: Zinsentscheidungen von EZB & Fed
Events: CONF3RENCE (3.–4.9.) & Vienna Blockchain Week (9.–11.9.)

