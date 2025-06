Bitcoin liegt bei rund 105.400 USD, der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt verhalten. Das Handelsvolumen bleibt niedrig, Open Interest stagniert. Trotz Wal-Akkumulation fehlt es an Kaufdynamik. Das ist natürlich nicht unerwartet bei der aktuellen politischen Lage. Der Stablecoin-Markt wächst weiter, während DeFi und NFTs kaum Bewegung zeigen. Die Stimmung ist vorsichtig, aber nicht panisch.

🔸 Connecticut verbannt Bitcoin-Investments

Der US-Bundesstaat untersagt öffentlichen Institutionen den Besitz digitaler Assets, inklusive Bitcoin. Ein Signal für mögliche politische Gegenwehr gegen Bitcoin-Reserven?

🔸 Solana-ETFs mit Staking in Planung

Fidelity, VanEck und Grayscale haben ETF-Anträge bei der SEC eingereicht. Zum ersten Mal sollen Staking-Funktionen enthalten sein. Die SEC zeigt Gesprächsbereitschaft und öffnet sich institutionellen Innovationen.

🔸 Kann man noch Wholecoiner werden?

Die Anzahl der Wallets mit mindestens einem Bitcoin könnte laut Adam Back rückläufig sein. Hauptgründe sind hohe Preise, institutionelle Verwahrung und aber auch die Aufteilung von Beständen auf mehrere Wallets.

🔸 SharpLink Gaming setzt wird größtes Ethereum-Unternehmen

Das börsennotierte Unternehmen hat über 176.000 ETH gekauft und setzt auf Staking und Liquid Staking. SharpLink sieht sich als Ethereum-Version von Strategy. Die Börse reagiert jedoch mit hoher Volatilität darauf.

🔸 Geopolitik belastet die Finanzmärkte

Der Konflikt zwischen dem Iran und Israel sowie steigende Ölpreise setzen die japanische Notenbank unter Druck. Eine mögliche Zinserhöhung könnte globale Kapitalströme verändern. Wird Bitcoin hierbei als möglicher sicherer Hafen dienen?

🔸 SEC ändert Kurs unter Paul Atkins

Die US-Börsenaufsicht zieht 14 Regulierungsvorschläge aus der Biden-Ära zurück. Darunter auch Regeln, die DeFi-Protokolle als Börsen einstufen wollten. Der versprochene Kurswechsel in der US-Krypto-Regulierung nimmt Gestalt an.

🧠 Krypto-Kultur

Was bedeutet es eigentlich, ein Wholecoiner zu sein? Der Besitz eines ganzen Bitcoins hat eine besondere symbolische Bedeutung, ist aber für viele kaum noch erreichbar.

🤯 Skurrilität der Woche

Frank Thelen gibt sich als Krypto-Experte und kritisiert Bitcoin. Damit fängt er sich eigentlich nur Spott und Unverständnis von der Community ein.

💡 Tipp der Woche

„Der Bitcoin Standard“ von Saifedean Ammous zeigt eindrucksvoll, warum Bitcoin mehr als nur ein digitales Asset ist und lehrt viel über Geld und Währungen.

🔮 Ausblick

Diese Woche stehen wichtige Zinsentscheidungen an. Am Dienstag entscheidet die Bank of Japan, am Mittwoch folgt die US-Notenbank. Am Dienstag startet außerdem die 5. Austrian Blockchain Conference in Wien!