Easelink: 11,5 Mio. Euro von der EU für kabelloses E-Auto-Laden

Das österreichische Scale-up Easelink hat sich in einem stark umkämpften Auswahlverfahren des European Innovation Council (EIC) eine Förderung in Höhe von 11,5 Millionen Euro gesichert. Das Unternehmen entwickelt mit Matrix Charging eine Technologie für automatisiertes Laden von Elektrofahrzeugen.

Matrix Charging von Easelink ist ein automatisiertes konduktives Ladesystem für Elektrofahrzeuge, das aus zwei Hauptkomponenten besteht: einem am Unterboden des Fahrzeugs montierten Matrix Charging Connector und einem in den Parkplatzboden eingelassenen Matrix Charging Pad. Sobald das Fahrzeug über dem Ladepad parkt, fährt der Connector automatisch aus dem Unterboden aus und verbindet sich mit dem Pad, wodurch der Ladevorgang ohne manuelle Interaktion startet.

In der aktuellen EIC-Förderrunde setzte sich Easelink gegen starke Konkurrenz durch. Von 1.211 eingereichten Anträgen wurden nur 71 Unternehmen (5,9 Prozent) für eine Förderung ausgewählt. Die Mittel sollen in die Weiterentwicklung und Standardisierung der Matrix Charging-Technologie fließen.

Standardisierungsbemühungen für E-Autos

„Diese Unterstützung unterstreicht, dass unsere Standardisierungsbemühungen mit der Elektrifizierungsstrategie der EU im Einklang stehen“, erklärt Hermann Stockinger, Gründer und CEO von Easelink. „Bei Easelink sind wir nicht nur Technologie-Innovatoren im Bereich Laden. Wir verstehen uns auch als verlässlicher Partner, der die globale markenübergreifende Interoperabilität von Matrix Charging sicherstellt und schützt.“

Das Matrix Charging-System ermöglicht vollautomatisches Laden von Elektrofahrzeugen ohne manuelles Einstecken. Es besteht aus einer Fahrzeugeinheit und einer Ladeplate am Parkplatz. Das System ist mit den wichtigsten Elektrofahrzeug-Plattformen kompatibel und sowohl als Nachrüstlösung als auch ab Werk erhältlich. In Österreich wird es von Taxiunternehmen in Wien und Graz bereits eingesetzt.

Zur Vorbereitung der Markteinführung sucht Easelink nun nach weiteren Investoren. Das Unternehmen baut derzeit Partnerschaften in der Automobil- und Energiebranche in Europa, China und Japan auf. Zu den bestehenden Investoren zählen SET Ventures, EnBW New Ventures, Hermann Hauser, smartworks innovation sowie Verbund X Ventures.