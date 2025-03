Faks: Französisches Startup sichert sich 6 Mio. Euro, um KI in Apotheken zu bringen

Faks wurde entwickelt, um Apotheken Zeit in der Verwaltung zu sparen. Die B2B-Plattform zielt darauf ab, Geschäftsprozesse zu zentralisieren und zu automatisieren, sodass Apotheken Bestellungen, Promotionen, Reklamationen und Bestandsmanagement effizient verwalten können. Mit einem Investitionsvolumen von 6 Millionen Euro soll die Expansion in Europa nun beschleunigt werden.

Digitale Transformation im Apothekenwesen

Was Faks besonders interessant macht und seinen Erfolgskurs unterstreicht: Laut Speedinvest nutzen in Frankreich bereits 85 Prozent der Apotheken die Plattform. Das 2020 gegründete Jungunternehmen habe sich rasch zur führenden B2B-Plattform im Pharmasektor entwickelt. Heute vernetzt Faks über 17.000 Apotheken, 500 Labore und 130 Apothekenverbände – um mithilfe von KI dabei zu helfen, Zeit zu sparen sowie Abläufe zu optimieren.

Konkret geht es um die Verwaltung von After-Sales-Prozessen, Promotionen und Reklamationen – aber auch das Management abgelaufener Produkte kann über Faks verwaltet werden.

Speedinvest als Lead-Investor

Jetzt möchten die beiden Gründer Geoffray und Pignard Faks weiter wachsen lassen. Die kürzlich abgeschlossene Finanzierungsrunde, angeführt von Speedinvest und unterstützt von den bestehenden Investoren Connect Ventures, Seedcamp und FJ Labs, soll den Eintritt in Spanien und Italien ermöglichen. Die Märkte werden als strategisch wichtige Wachstumsmärkte bezeichnet.

Außerdem plant das Startup, mit den neuen Mitteln sein Tech-Team auszubauen – speziell Talente in den Bereichen Technologie, Produkt und Daten zu rekrutieren sowie neue Produkte und Funktionen zu entwickeln.

Bis zu 30 Prozent Zeitersparnis

„Die digitale Transformation medizinischer Dienstleistungen und Apotheken hat sich seit der COVID-19-Krise beschleunigt. Doch die geschäftlichen Interaktionen zwischen Apotheken, Apothekenverbänden und Laboren sind weiterhin fragmentiert und veraltet“, teilte der VC Speedinvest per Aussendung mit.

Die entwickelte KI-Lösung von Faks soll Apotheker:innen mehr als 30 Prozent ihrer Arbeitszeit zurückbringen, denn ein großer Teil der Tätigkeiten entfällt auf E-Mails, handschriftliche Notizen und das Ausfüllen von Excel-Tabellen. „Dieser ineffiziente Ansatz führt zu hoher mentaler Belastung, verpassten Geschäftsmöglichkeiten und Einbußen bei der Rentabilität“, heißt es weiter. Die Plattform von Faks möchte sich deshalb dem „kommerziellen Backoffice“ annehmen und den Austausch zwischen Apotheken und Lieferanten zentralisieren, organisieren und automatisieren.

Speedinvest: “Großes Potenzial in zentralisierter Plattform“

Speedinvest begründet die Finanzierung folgendermaßen: „Die zunehmende Diversifizierung der Apothekentätigkeiten, zusätzlich zu ihrer zentralen Rolle in der Patientenberatung, lässt wenig Zeit für Backoffice-Aufgaben wie Bestell- und Lagerverwaltung. Wir sehen großes Potenzial in einer zentralisierten Plattform, die alle Lieferanteninteraktionen bündelt und zeitaufwändige, aber strategisch wichtige Aufgaben mit KI automatisiert. Wir sind beeindruckt, wie Faks konsequent die wichtigsten Bedürfnisse der Apotheken im Blick behält, um ihre operative Belastung zu reduzieren und die Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem – Apotheken, Verbände, Labore – zu verbessern“, so Wissam Nasreddine, Principal bei Speedinvest.

Faks betont, unabhängig von Apothekenverbänden und pharmazeutischen Laboren bleiben zu wollen. Man möchte Apotheken eine neutrale, einfach zu bedienende Plattform zur Verfügung stellen.