GPT-5 macht sich bereits bei Apple, Microsoft, Lovable & Perplexity breit

Bei ChatGPT ist es klarerweise bereits drinnen, bei vielen anderen Software-Produkten macht es sich bereits breit: OpenAI’s neuestes KI-Modell GPT-5 wird seit dem Launch am Donnerstag Abend bereits flächendeckend in immer mehr Anwendungen von Drittfirmen integriert. Das bedeutet, dass man an vielen Stellen im Web oder auf Smartphones mit GPT-5 in Kontakt kommt, auch ohne ChatGPT direkt zu benutzen.

So ist GPT-5 ab sofort auch auf allen Microsoft-Plattformen verfügbar, darunter Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio, Microsoft Copilot, GitHub Copilot, Visual Studio Code und Azure AI Foundry. Bei Microsoft betont man aktuell, dass das Reasoning-Modell „eines der stärksten KI-Sicherheitsprofile unter den bisherigen OpenAI-Modellen gegen verschiedene Arten von Angriffen aufweist, einschließlich der Generierung von Malware, Betrug/Betrug und anderen Schäden.“

Apple hat auch bereits kommuniziert, dass GPT-5 auf das iPhone kommen wird, und zwar als Betriebssystemintegration von iOS 26. Das bedeutet aber auch, dass vorerst die ChatGPT-Integration in iOS auf den alten KI-Modelle zurückgreift und GPT-5 dann erst ab Herbst, wenn iOS 26 auf den Markt kommt, aufs iPhone kommen wird. Im September soll das KI-Modell dann auch auf Mac und iPad kommen. Der iPhone-Hersteller nutzt aktuell in iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 und visionOS 2 noch GPT-4o.

Wer die KI-Suchmaschine Perplexity in einer kostenpflichtigen Version (Pro oder Max) nutzt, kann bereits auf GPT-5 zugreifen. OpenAIs neues KI-Modell ist dort integriert und ersetzt ältere OpenAI-LLMs – bis auf o3 bzw. o3-pro, die nach wie vor (teilweise nur für zahlende User des teuersten Max-Abos) bei Perplexity integriert sind. In der kostenfreien Version von Perplexity ist noch GPT-4.1 integriert.

Auch beim US-schwedischen Vibe-Coding-Star Lovable kann man bereits GPT-5 verwenden – dort wird es zum Generieren von Code eingesetzt, allerdings vorerst nur in einer begrenzte Vorschau, die man kostenlos bis Dienstag Mitternacht ausprobieren kann.