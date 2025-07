Hans(wo)men Group holt Investment-Manager von Triple Impact Ventures

Die Hans(wo)men Group erweitert ihr Investmentteam mit Andrei Podlesnyi. Der erfahrene Investment Manager unterstützt künftig Lisa Pallweber und Helena Torras bei der Betreuung bestehender Beteiligungen und der Begleitung neuer Investments. Die von Business Angel Johann „Hansi“ Hansmann gegründete Gruppe verstärkt damit ihre Position im Startup-Ökosystem.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Hansi, Lisa und Helena unsere ambitionieren Ziele voranzutreiben und die Hans(wo)men Group langfristig als wichtigen Impulsgeber im österreichischen und europäischen Startup-Ökosystem zu verankern“, erklärt Podlesnyi.

Podlesnyi bringt umfassende Erfahrung mit. Nach seinem Studium der Volkswirtschaft an der University of Warwick und Finanzwesen an der London Business School startete er seine Karriere im Asset Management bei PIMCO in München und London. Später sammelte er als Founder’s Associate beim Wiener Climate-Tech-Startup inoqo operative Erfahrung mit Fokus auf Fundraising. Zuletzt verantwortete er als Investment Manager bei Triple Impact Ventures Frühphaseninvestments mit Schwerpunkt auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Climate und Nature Tech bleiben weiterhin ein Kernfokus für mich. Jedoch freue ich mich über jeden einzelnen Austausch mit visionären Gründerinnen und Gründern, die mit disruptiven Technologien große Probleme lösen wollen, betont er.

Fokus auf technologiebasierte Geschäftsmodelle

Die Hans(wo)men Group zählt zu den aktivsten Frühphaseninvestoren Österreichs. Sie hat bisher in über 100 Startups investiert und hält aktuell über 50 aktive Portfoliounternehmen sowie mehr als 20 Investments in Venture Capital Fonds. Der Fokus liegt auf technologiebasierten, global skalierbaren Geschäftsmodellen und herausragenden Gründerteams in Europa – vorwiegend in der Pre-Seed-Phase und oft als Lead Investor.

Managing Partnerin Lisa Pallweber unterstreicht: Wir sind überzeugt, dass Europa und insbesondere Österreich viele großartige Gründer:innen hervorbringt. Gerade in einem schwierigen Finanzierungsumfeld wie jetzt ist es uns wichtig, als verlässlicher und langfristiger Partner an ihrer Seite zu stehen. Die Gruppe agiert als unternehmerisch geprägtes Single Family Office, das ausschließlich mit dem privaten Kapital von Johann „Hansi“ Hansmann investiert.

Teamerweiterung für Wachstum

Mit Podlesnyis Einstieg setzt die Hans(wo)men Group ein klares Zeichen für ihre Wachstumsstrategie. Das Team wird gezielt erweitert, um sowohl das wachsende Portfolio weiterhin aktiv zu begleiten als auch neue, vielversprechende Startups zu unterstützen. Ziel bleibt, ein nachhaltiger Kapitalgeber und aktiver Sparringspartner für ambitionierte Gründer:innen in Europa zu sein.

Johann ‚Hansi‘ Hansmann reflektiert über die Entwicklung: Was als persönliche Leidenschaft begann, ist heute ein professionelles Investmentvehikel mit klarer strategischer Ausrichtung. Die Hans(wo)men Group hat sich stetig weiterentwickelt – ohne dabei ihre unternehmerischen Wurzeln zu verlieren. Wir glauben an Technologie als Hebel für echte Veränderung und an Gründer:innen, die mutige Entscheidungen treffen. Der Ausbau unseres Teams ist ein konsequenter Schritt, um unsere Rolle als langfristiger Partner der nächsten Generation europäischer Tech-Unternehmen weiter zu stärken.