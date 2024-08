Ideogram launcht AI-Bildgenerator 2.0 und fordert Flux.1 und Midjourney heraus

Ideogram 2.0, eine Plattform für visuelle Kommunikation, hat seine nächste Generation gelauncht und möchte nun Mitbewerber wie Flux.1 und Midjourney herausfordern. Das KI-Bilderstellungstool basiert auf einem Freemium-Modell und hebt als besondere Stärke hervor, Texte präziser in Bilder umwandeln zu können als die Konkurrenz.

Das ist neu: Ideogram will die Gesamtqualität seines AI-Bildtools gesteigert und neue Funktionen implementiert haben. Dazu gehören etwa ein verbesserter Realismus. Der Stil „Realistisch“ in Ideogram 2.0 soll es Benutzer:innen ermöglichen, Bilder zu erstellen, die wie echte Fotos aussehen. „Die Texturen wurden deutlich verbessert, und menschliche Haut und Haare wirken lebensecht“, so Ideogram in seiner offiziellen Ankündigung.

Weiters heißt es darin: „Ideogram 2.0 übertrifft andere Text-zu-Bild-Modelle in vielen Qualitätskriterien deutlich, einschließlich der Bild-Text-Ausrichtung, der subjektiven Präferenz und der Genauigkeit der Textwiedergabe.“

Introducing Ideogram 2.0 — our most advanced text-to-image model, now available to all users for free.

Today’s milestone launch also includes the release of the Ideogram iOS app, the beta version of the Ideogram API, and Ideogram Search.

Here’s what’s new… 🧵 pic.twitter.com/nvD0ogRh2J

— Ideogram (@ideogram_ai) August 21, 2024