Interactive Paper: Mit frischen 800.000 Euro auf US-Expansion

Das Wiener Martech-Startup Interactive Paper hat seine Expansion in den US-amerikanischen Markt bekanntgegeben und dafür einen Produktionsstandort in Phoenix, Arizona, aufgebaut. Die Finanzierung erfolgt durch ein Investment der deutschen HUATA GmbH, die viel Expertise in Sachen NFC-Technologie, die bei Interactive Paper zentral ist, mitbringt.

Das Investment plus Förderungen beläuft sich insgesamt auf etwa 800.000 Euro, bestätigt Mitgründer Raphaël Besnier gegenüber Trending Topics.

Technologie und Marktposition

Interactive Paper hat eine NFC-basierte Technologie entwickelt, die gedruckte Medien in digitale Touchpoints verwandelt. Die Lösung ermöglicht es Nutzern, durch Berührung des Papiers auf digitale Inhalte zuzugreifen, ohne Apps oder QR-Codes zu verwenden.

Nach Unternehmensangaben werden bei Interactive Paper-Kampagnen durchschnittlich über 35% Nutzungsraten erzielt. Das Unternehmen gibt an, dass dies etwa zehnmal höher sei als bei herkömmlichen Print-Kampagnen in vergleichbaren Anwendungsfällen.

Expansion in den US-Markt

Die Entscheidung für die USA begründen die Co-Founder Raphaël Besnier und Tobias Macke mit der Größe und den Strukturen des dortigen Printmarkts. „Der US-Markt liebt Print – aber er funktioniert, als wäre es noch 1995. Milliarden fließen in analoge Werbung, die weder steuerbar noch nachhaltig ist“, erklären die beiden Gründer.

„Wir skalieren, wenn andere zögern. Weil wir nicht an Werbung glauben, die Ressourcen verschwendet und Menschen erschöpft – sondern an Erlebnisse, die berühren und bewegen“, so Besnier und Macke zur Expansionsstrategie.

Der Fokus im US-Markt liegt auf drei Bereichen: Pharma & Medizintechnik, Consumer Brands und Retail. Bereits laufende Kampagnen umfassen ein Dental-B2B-Programm von Philips sowie Projekte verschiedener US-Healthcare-Unternehmen.

HUATA bringt Geld, Netzwerk und Expertise

Die Expansion wird durch ein Investment der HUATA GmbH finanziert, die über Expertise in NFC-Technologie und internationaler Produktionskompetenz verfügt. „Mit HUATA gewinnen wir nicht nur Kapital, sondern auch strategische Intelligenz, operatives Wissen und ein globales Netzwerk“, kommentieren die Gründer die Partnerschaft.

Die rechtliche Umsetzung der Kapitalerhöhung erfolgte durch die Wirtschaftskanzlei DORDA. Zu den bestehenden Investoren zählen Werner Wutscher, Andreas Weingartner und Johann Ettel.

Geschäftsentwicklung

Interactive Paper wurde von den heute 26-jährigen Gründern bereits während ihrer Schulzeit entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 15 Mitarbeiter und erreichte nach eigenen Angaben einen Umsatz von drei Millionen Euro im vergangenen Jahr. Vom US-Markt erwartet man sich ein starkes Umsatzwachstum. Die aktuelle Kundenbasis umfasst über 600 B2B-Kunden, darunter Pfizer, Novartis, 3M, Ford, L’Occitane, Samsung, Telekom und EY.

Ausblick

Für die kommenden Monate plant Interactive Paper den Ausbau seiner AI-gestützten Analytics-Plattform, die Entwicklung neuer Module für Gamification und dynamische Inhalte sowie den Aufbau eines globalen Partnernetzwerks.

„Wir bieten Marken eine Plattform, um ihre Story auf emotionaler, digitaler und physischer Ebene gleichzeitig zu erzählen“, erläutern Besnier und Macke ihre Vision für die weitere Entwicklung.