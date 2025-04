Investieren: Sunrise Capital sieht höheres Ertragspotenzial außerhalb der USA

Thomas Niss ist der Gründer und CEO von ⁠Sunrise Capital⁠, einer Wiener Investmentgesellschaft, die vor rund 10 Jahren gegründet wurde.

Die Märkte stehen Kopf: Viele Aktien verzeichnen massive Verluste, die Medien sprechen bereits von einem „Trumps Börsencrash“. Doch wie kam es dazu, und welche Rolle spielen die von den USA ausgelösten Zollerhöhungen? Ist der MSCI World zu US-lastig und wäre ein stärkerer Fokus auf europäische Aktien sinnvoller (gewesen)? Darüber sprechen wir in dieser Folge.

Wir werfen außerdem einen Blick auf die österreichische Wirtschaft, diskutieren die Zukunft der Altersvorsorge und die Verbindung zwischen Börsenturbulenzen und der Entwicklung von Kryptowährungen.

Die Themen:

“Marktkorrektur“ durch Trumps erratisches Verhalten

Portfolios europäischer Anleger:in

Die Logik des MSCI World und ihr US-Fokus

Die Rolle des Wechselkurses

MSCI World und seine Risiken

EU-Aktien – werden sie auch einbrechen?

Auswirkungen auf österreichische Wirtschaft

Das Problem mit den Zöllen

Warum Trump die Weltwirtschaft nicht massiv schädigen wird

Was braucht es für Kursaufschwung?

Ausblick auf Aktienpension

Keine große Leidenschaft für Krypto & Gold

Utility-Token als Ausnahme

Gold hat im Schnitt nicht stärker performt als Inflation

Erhöhte Nachfrage auf europäische Aktien

USP Sunrise Capital: Standortfonds Österreich

Sunrise Capital vs. Froots

Die 3 größten Learning als Fondsmanager



Disclaimer: Die von Thomas Niss im Podcast genannten Zahlen beziehen sich auf einen von ihm im Mai 2022 mit dem maximalen Anlagehorizont abgeschlossenen Sparplan bei froots. Der Wert dieses Sparplans per 31. März 2025 betrug 5.586 Euro. Dies entspricht einer kapitalgewichteten Rendite von 6.1 Prozent pro Jahr.

Ein ebenfalls Anfang Mai 2022 gestarteter Sparplan auf den Standortfonds Österreich hatte per 31. März 2025 einen Wert von 6.258 Euro. Dieser entspricht einer kapitalgewichteten Rendite von 14 Prozent pro Jahr. Laut Niss gilt es zu beachten, dass die Performance in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die Performance in der Zukunft ist.

