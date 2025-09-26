Klara Krieg und der Kampf gegen Diskriminierung durch AI

Klara Krieg arbeitet als Solution Engineer bei Microsoft und macht komplexe Themen wie faire und verantwortungsvolle AI einem breiten Publikum zugänglich. Ende September wird sie beim JW-Summit der WKO sprechen. Im Podcast sprechen wir mit ihr über faire und verantwortliche AI und die Themen:

Die größten Vorteile und Herausforderungen des AI-Booms

Diskriminierung durch Algorithmen

Welche Chancen KI eröffnet

Wie sich Technologie mit Diversität und gesellschaftlicher Verantwortung verbinden lässt

Wie man komplexe Themen wie AI verständlich macht

Wie man AI-Diskriminierung bemerkt und was man dagegen tun kann

Die Verantwortung von AI-Firmen gegenüber der Gesellschaft

Regulierung bei AI und ob sie Innovationen bremst oder auch fördern kann

