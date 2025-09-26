Podcast
Klara Krieg und der Kampf gegen Diskriminierung durch AI
Klara Krieg arbeitet als Solution Engineer bei Microsoft und macht komplexe Themen wie faire und verantwortungsvolle AI einem breiten Publikum zugänglich. Ende September wird sie beim JW-Summit der WKO sprechen. Im Podcast sprechen wir mit ihr über faire und verantwortliche AI und die Themen:
- Die größten Vorteile und Herausforderungen des AI-Booms
- Diskriminierung durch Algorithmen
- Welche Chancen KI eröffnet
- Wie sich Technologie mit Diversität und gesellschaftlicher Verantwortung verbinden lässt
- Wie man komplexe Themen wie AI verständlich macht
- Wie man AI-Diskriminierung bemerkt und was man dagegen tun kann
- Die Verantwortung von AI-Firmen gegenüber der Gesellschaft
- Regulierung bei AI und ob sie Innovationen bremst oder auch fördern kann
Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at.