Klara Krieg und der Kampf gegen Diskriminierung durch AI

Klara Krieg arbeitet als Solution Engineer bei Microsoft und macht komplexe Themen wie faire und verantwortungsvolle AI einem breiten Publikum zugänglich. Ende September wird sie beim JW-Summit der WKO sprechen. Im Podcast sprechen wir mit ihr über faire und verantwortliche AI und die Themen:

  • Die größten Vorteile und Herausforderungen des AI-Booms
  • Diskriminierung durch Algorithmen 
  • Welche Chancen KI eröffnet
  • Wie sich Technologie mit Diversität und gesellschaftlicher Verantwortung verbinden lässt
  • Wie man komplexe Themen wie AI verständlich macht
  • Wie man AI-Diskriminierung bemerkt und was man dagegen tun kann
  • Die Verantwortung von AI-Firmen gegenüber der Gesellschaft
  • Regulierung bei AI und ob sie Innovationen bremst oder auch fördern kann

