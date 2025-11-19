Krypto-Börse Kraken leitet IPO ein, Bewertung bei derzeit 20 Milliarden Dollar

Kraken hat den entscheidenden Schritt in Richtung Börsengang gemacht. Die Crypto-Börse hat am 19. November 2025 vertraulich einen Entwurf einer S-1-Registrierungserklärung bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Details zu Zeitplan, Anzahl der Aktien oder Preisspanne nennt das Unternehmen noch nicht. Die Transaktion hängt vom Abschluss des SEC-Prüfverfahrens sowie von Markt- und anderen Bedingungen ab. Frühere Berichte hatten auf einen IPO-Termin Anfang 2026 hingedeutet.

Die Einreichung erfolgt nur wenige Tage nach einer massiven Finanzierungsrunde. Kraken hat 800 Millionen Dollar in zwei Tranchen über zwei Monate eingesammelt, die Bewertung des Unternehmens liegt nunmehr bei 20 Milliarden Dollar. Coinbase, zweitgrößte Krypto-Börse hinter Binance, ist an der Börse aktuell 68 Milliarden Dollar wert, Kraken ist nach Handelsvolumen die derzeit 14. größte Krypto-Börse.

Die primäre Tranche führten institutionelle Investoren wie Jane Street, DRW Venture Capital, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management und Tribe Capital an, ergänzt durch ein bedeutendes Commitment von Arjun Sethis Family Office. Eine weitere strategische Investition über 200 Millionen Dollar von Citadel Securities wurde zu einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar vereinbart.

Citadel Securities steigt als strategischer Partner ein

Co-CEO Arjun Sethi kommentiert: „Diese Investition repräsentiert langfristige Überzeugung in Krakens Mission, vertrauenswürdige, regulierte Infrastruktur für das offene Finanzsystem zu bauen. Unser Fokus war immer eindeutig: eine Plattform zu schaffen, auf der jeder jedes Asset jederzeit und überall handeln kann.“ Die Partnerschaft mit Citadel Securities umfasst differenzierte Liquiditätsbereitstellung, Risikomanagement-Expertise und Marktstruktur-Einblicke. Jim Esposito, President von Citadel Securities, erklärt: „Wir freuen uns, Krakens weiteres Wachstum zu unterstützen, während es hilft, das nächste Kapitel digitaler Innovation in Märkten zu gestalten.“

Kraken operiert seit 2011 und bietet heute mehr als 450 digitale Assets, US-Futures, Aktien, ETFs und institutionelle Services an. Die vertikal integrierte Architektur umfasst Exchange-Matching, Custody, Clearing, Settlement, Marktdaten und Wallet-Services. Das Unternehmen hat nachhaltige Profitabilität demonstriert: 1,5 Milliarden Dollar Umsatz in 2024, übertroffen bereits in den ersten drei Quartalen 2025. Bemerkenswert: Vor dieser Runde hatte Kraken nur 27 Millionen Dollar an Primärkapital aufgenommen. Jüngste Produkterweiterungen umfassen die Akquisition von NinjaTrader für US-Futures-Trading, den Launch von Aktien- und tokenisiertem Aktienhandel sowie die Einführung von KRAK, einer globalen App für Payments, Savings und Investing.

Crypto-IPO-Welle unter Trump-Administration

Krakens Filing reiht sich in eine bemerkenswerte Wiederbelebung von Crypto-IPO-Aktivitäten ein. Nach der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus haben Firmen wie Bullish, Circle und Gemini bereits 2025 den Gang an die Börse vollzogen. Grayscale hat Anfang November formell den Antrag auf Listing an der New York Stock Exchange gestellt. Die Bewegung reflektiert einen breiteren Push, die Digital-Asset-Industrie tiefer in die öffentlichen Märkte zu bringen.

Mit dem frischen Kapital plant Kraken die Skalierung globaler Operationen, die Vertiefung der regulierten Präsenz und die Expansion der Produktpalette – organisch und durch gezielte Akquisitionen. Das Unternehmen will neue Märkte in Lateinamerika, Asien-Pazifik und EMEA erschließen und das Angebot über Crypto hinaus erweitern: zusätzliche Asset-Klassen, fortgeschrittene Trading-Tools, erweiterte Staking-Lösungen, ausgebaute Payment-Services und verstärkte institutionelle Capabilities.

Sethi ergänzt über Citadel Securities: „Citadel Securities hat moderne Marktstruktur seit fast 25 Jahren definiert und Effizienz, Transparenz und Zugang für institutionelle und Retail-Investoren gleichermaßen erhöht. Wir freuen uns, die Firma als Investor willkommen zu heißen und von ihrer tiefen Expertise an der Schnittstelle von Märkten und Technologie zu profitieren.“