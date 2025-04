Die Kryptologen #12: Bitcoin regeneriert sich | Mantra-Crash | Twenty One Capital | Ethereum-Upgrade

Nach dem Krypto-Crash in Folge der Trump-Zölle erholt sich der Markt für Kryptowährungen wieder – und die Kryptologen sind auch aus der Osterpause zurück: Lukas Leys und Alex Kirchmair widmen sich in der neuesten Folge folgenden Themen:

🚨📉 Marktupdate: Nach Trumps Zollkrieg und dem Schwarzen Montag hat sich der Markt deutlich erholt. Seit Ostern geht es für Bitcoin, Ethereum und viele Altcoins fast nur noch aufwärts. Auch Ethereum kommt langsam aus den schwierigen Wochen. Ist das Schlimmste überstanden – und gibt es jetzt wirklich Gründe für Optimismus?

🔸 Marktanalyse & Indikatoren: Bitcoin erholt sich stark und erreicht 94.300 USD. Unter den größten Altcoin-Gewinnern: Memecoins ($TRUMP, $BRETT), SUI, Worldcoin und AI-Agents ($VIRTUALS). Verlierer gibt es kaum – eine starke Woche! Wir analysieren Total Market Cap, Fear & Greed Index, Bitcoin-Dominanz und die Makro-Modelle wie das Power Law.

🔸 Mantra (OM) Token-Crash: 5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verschwinden in weniger als einer Stunde. Hebelpositionen, schwache Markttiefe und Börsenmigration zeigen, warum Risikoanalyse wichtiger ist als reine Charts.

🔸 VanEck: BitBonds als Bitcoin-Staatsanleihen: Mit BitBonds – neuen US-Staatsanleihen mit Bitcoin-Anteil – will VanEck die Refinanzierung der gigantischen US-Schuldenlast erleichtern.

🔸 Twenty One Capital: Jack Mallers neue Bitcoin-Firma: Mit 42.000 Bitcoin und starken Investoren startet Twenty One Capital – und will ein neues Bitcoin-Finanzimperium schaffen.

🔸 Binance: Staaten bauen Bitcoin-Reserven auf: Mehrere Regierungen und Staatsfonds planen, Bitcoin als strategische Reserve aufzubauen. Bitcoin wird langsam geopolitisch relevant.

🔸 Ethereum-Upgrade: Pectra kommt – Fusaka wartet: Das neue Pectra-Upgrade verbessert Nutzererfahrung, Staking und Datenverarbeitung. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für das umfassende Fusaka-Update.

🔸 Charonium in der EU-Blockchain-Sandbox: Das Tiroler Startup Charonium wird für seine Lösung zur Verwaltung digitaler Nachlässe von der EU ausgezeichnet.

🧠 Krypto-Kultur der Woche: Bitcoin Whale – Gigantische Transaktionen schüren Spekulationen. Whale Watching wird zur neuen Lieblingsdisziplin im Bullenmarkt.

🤯 Skurrilität der Woche: RTFKT und das CloneX-Desaster: Wie ein Cloudflare-Fehler NFT-Kollektionen unzugänglich machte – und warum dezentrale Speicherung unverzichtbar ist.

💡 Tipp der Woche: DeBank – Die Plattform, um Wallets, Assets und DeFi-Positionen übersichtlich zu tracken.

