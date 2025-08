Kryptologen: Bullrun schon vorbei? | ETH als strategisches Asset | Tether überholt Deutschland

Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier melden sich mit der neuesten Folge ihres Krypto-Podcasts und beluchten folgende Themen:

🚨📉 Marktupdate #29 – 04.08.2025

Bitcoin korrigiert nach seinem Allzeithoch bei 123.218 USD um rund 9 % auf 112.000 USD. Auch viele Altcoins verlieren zweistellig. DeFi und NFTs halten sich relativ stabil, während ETF-Abflüsse, schwache Makrodaten und Liquidationen auf die Kurse drücken. Gleichzeitig sorgt der 160-seitige White House Crypto Report für regulatorische Aufbruchsstimmung. Ethereum wird zum neuen Treasury-Favoriten, Tether überholt Deutschland in US-Staatsanleihen und BNB erreicht ein neues Allzeithoch. Willkommen zur „Regulierungs- und Korrektur-Woche“!

🔸 White House Crypto Report veröffentlicht

Die USA wollen zur globalen Krypto-Nation werden. Neben dem GENIUS Act (Stablecoins), dem Clarity Act, einem Anti-CBDC-Gesetz und steuerlichen Klarstellungen bringt der Report konkrete Gesetzesvorschläge. Besonders spannend: Krypto soll seine eigene neue Vermögensart werden.

🔸 Bitcoin verliert 11.000 USD – Schon das Ende des Bullruns?

Nach einem Anstieg auf über 123.000 USD fällt Bitcoin um 9% zurück. Ursache: ETF-Abflüsse, Trump-Zölle, Liquidationen, schwache US-Arbeitsmarktdaten. Trotzdem bleibt die Marktstruktur intakt, die 50-Tage-Linie hält, und viele Analysten sprechen von einer gesunden Korrektur.

🔸 Ethereum wird strategisches Treasury-Asset

In nur vier Monaten wurden über 10 Mrd USD in ETH akkumuliert. Unternehmen wie BitMine, SharpLink und EtherMachine setzen auf ETH als strategischen Vermögenswert, analog zu Bitcoin Treasury Unternehmen.

🔸 Tether überholt Deutschland bei US-Staatsanleihen

Q2 2025 Tether-Report: 127 Mrd USD in US-Treasuries, 4,9 Mrd USD Quartalsgewinn und über 163 Mrd USDT im Umlauf. Tether gehört nun zu den 20 größten Haltern von US-Staatsanleihen weltweit und ist dabei profitabler als viele Banken.

🔸 Flash-News

Ein legendärer Bitcoin-Wal liquidiert 80.000 BTC via Galaxy Digital.

Metaplanet will mit 3,2 Mrd EUR an neuen Aktien bis zu 210.000 BTC kaufen.

Bitcoin-Miner erzielen im Juli 1,66 Mrd USD – der höchste Monatswert seit dem Halving.

In Lugano wurde die Satoshi-Statue gestohlen. Es gibt 0.1 BTC Belohnung.

Eric Trump sagt wieder „Buy the Dips!“ und meint diesmal auch ETH.

BNB erreicht neues Allzeithoch bei 861 USD, eine Woche nach XRP.

🧠 Krypto-Kultur der Woche

Die „Suitcoiners“: TradFi-Investoren bringen Milliarden ins System, aber auch neue Regeln, Ethik und Kultur. Der Begriff sorgt für Diskussionen.

🤯 Skurrilität der Woche

China verbannt erneut Krypto? Ein viraler Tweet sorgt für Panik, doch es gab kein neues Gesetz. Binance und Blockbeats klären auf.

🎁 Tipp der Woche

Web3 Antivirus schützt dich kostenlos vor Wallet-Drainern und Scam-Transaktionen. Unbedingt installieren und aufpassen!

🔮 Ausblick

DLT Austria Crypto Summer Party am 21.08.

„Bitcoin entdecken“ in Wien mit Bitcoin Austria & Coinfinity am 23.08.