Die Kryptologen: Firmen kaufen BTC 🔸 Circle IPO 🔸 Stablecoins 🔸 Ethereum & Datenschutz

Bitcoin erholt sich und steht bei rund 109.000 USD. Auch ETH steigt deutlich mit rund 8 % in 24 Stunden und zieht viele Altcoins mit. Der Top-Gewinner ist AB ($AB), ein Coin mit kurioser Story, unter den Verlierern: Jupiter und Vaulta. Der Stablecoin-Markt erreicht mit über 250 Mrd USD ein neues Allzeithoch. Kommt jetzt der Stablecoin-Sommer? 🫢 Außerdem heute im Podcast der Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier:

🔸 Bitcoin Treasuries: Immer beliebtere Firmenstrategie

GameStop, The Blockchain Group, Trump Media & Strategy kaufen BTC. Mittlerweile halten Unternehmen rund 16 % aller Bitcoin. Bitcoin etabliert sich als digitales Asset für Unternehmen.

🔸 Metaplanet will 210.000 BTC bis 2027

Das japanische Hotelunternehmen besitzt aktuell 8.888 BTC aber plant den Kauf von 210.000 BTC (1 % aller BTC) inklusive Rebranding zum „Bitcoin Hotel“. Wird Metaplanet Asiens Strategy?

🔸 Circle IPO startet mit +168 % an der Börse

USDC-Emittent Circle feiert ein sehr starkes Börsendebüt an der NYSE unter dem Ticker $CRCL. Ein Meilenstein für Stablecoins und regulierte Krypto-Infrastruktur. Welche Unternehmen werden diesem Beispiel folgen?

🔸 Big Tech testet Stablecoins

Apple, Uber & Airbnb prüfen Blockchain-Zahlungen. Dank dem neuen Rückenwind durch den GENIUS Act und besseres regulatorisches Klima. Das könnte Stablecoins endgültig in den Mainstream bringen.

🔸 Ethereum & Datenschutz

Ein neuer Vorschlag macht Ethereum DSGVO-konform, durch modulare Architektur und Zero-Knowledge-Tech. Ein Türöffner für neue Anwendungen?

🔸 Visa, ANZ, China AMC, Fidelity x Chainlink: Spannender Stablecoin-Pilot

Das Pilotprojekt zwischen der e-HKD (Hong Kong CBDC) und dem A$DC (Australischer Dollar Stablecoin) zeigt, wie Stablecoins, tokenisierte Fonds und Cross-Chain-Transfers in Sekundenschnelle und voll compliant abgewickelt werden können.

🔸 SEC-Chef mit Krypto-freundlichen Signalen

Der neue SEC-Chef Paul Atkins lässt die Herzen der DeFi-Fans höher schlagen. z.B. sieht er Mining & Staking außerhalb des Wertpapierrechts und fordert stattdessen bessere Regeln, um den Sektor zum Blühen zu bringen.

🧠 Krypto-Kultur

Was sind Bitcoin-Maximalisten, was treibt sie an und warum spalten sie die Szene?

🤯 Skurrilität der Woche

Trumps Truth Social Unternehmen will nun auch noch einen eigenen Bitcoin-ETF starten. Truth.Fi. Kein Scherz.

💡 Tipp der Woche

Steigende Bankgebühren wegen Bankenabgabe? Wechselt zu Anbietern wie Trade Republic, N26 oder Revolut – günstiger, höhere Zinsen, digitaler, krypto-affin.



