Die Kryptologen: Bybit 🔸 Metaplanet 🔸 Binance vs SEC 🔸 Trumps Bitcoin-Reserve

Bitcoin ist diese Woche von seinem Allzeithoch bei über 112.000 USD auf aktuell 104.000 USD zurückgekommen. Altcoins zeigen erneut fast nur negative Bewegungen. Doch abseits der Kurse gibt es umso spannendere Entwicklungen: Institutionelle Anleger, Städte und Unternehmen bauen Bitcoin-Reserven auf. Neue Lizenzen, große Konferenzen und ein spektakulärer 100-Millionen-Dollar-Trader-Crash – das alles diese Woche im Krypto-Kosmos.



🔸 Bybit bekommt MiCA-Lizenz in Wien

Die große Krypto-Börse Bybit erhält in Österreich offiziell die MiCA-Lizenz. Ein wichtiger Schritt für die Rechtssicherheit in der EU und ein Signal für den Krypto-Standort Wien.

🔸 Bitcoin 2025 Konferenz in Las Vegas

Mit 30.000 Teilnehmern und über 400 Speakern wurde Bitcoin als globales Asset gefeiert. Unter den Highlights: Vizepräsident JD Vance, GameStop, Pakistan, Paris Saint-Germain und viele mehr – ein Schaulaufen von Bitcoin-Adoption und politischer Unterstützung.

🔸 Metaplanet: „Bitcoin mit Hebel“?

Das japanische Unternehmen Metaplanet wird derzeit mit dem 5-fachen Wert seiner Bitcoin-Reserven gehandelt. Ein deutliches Zeichen, wie Anleger indirekte Bitcoin-Exponierung suchen oder ist das eine gefährliche Überbewertung?

🔸 Banco Santander will Stablecoin für Europa

Die spanische Großbank öffnet sich für Bitcoin und will mit ihrer Tochter Openbank einen eigenen Stablecoin auf den Markt bringen. Ein klares Zeichen, dass TradFi immer stärker mit DeFi zusammenwächst.

🔸 Binance und SEC legen Streit bei

Nach fast zwei Jahren ist der Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC endlich beendet (Operation Chokepoint 2.0). Binance US plant nun ein großes Comeback.

🔸 Trump Media & Technology Group: Bitcoin-Reserve

Trump Media wird, 2,44 Milliarden USD in eine eigene Bitcoin-Reserve stecken, nach dem Vorbild von Strategy und Metaplanet. Damit steigt das Unternehmen in den exklusiven Kreis der Bitcoin-Treasury Unternehmen ein.

🧠 Krypto-Kultur der Woche

„I’m in it for the technology“ – der Running Gag um den Inder Data Phuge und sein goldenes Hemd. Ein Sinnbild für überzogenen Status und das ewige „Show“ in der Bitcoin-Welt.

🤯 Skurrilität der Woche

Trader James Wynn verzockte 100 Millionen USD in einem waghalsigen, leveraged Bitcoin-Trade. Ein Lehrstück über riskante Wetten, Selbstüberschätzung und den schmalen Grat zwischen Ruhm und Ruin.

💡 Tipp der Woche

Die Austrian Blockchain Conference: Pflichtprogramm für alle, die am Puls von Blockchain und Krypto bleiben wollen. Wir werden dort sein!

🔮 Ausblick

Weitere EZB-Zinssenkungen in Sicht? Das könnte die Märkte zusätzlich antreiben. Bitcoin bleibt im Fokus und die globale Adoption schreitet voran.

🎧 Warum reinhören?

Von Meme bis Makro, von Skurrilem bis zu ernsthaften Strategien – bei uns gibt’s die wichtigsten Themen, kompakt und mit Augenzwinkern.

Keine Anlageberatung. DYOR & stay safe!