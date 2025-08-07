LLM

Leak: GPT-5 von OpenAI wird in 4 Varianten kommen

Avatar, Avatar
GPT-5 wie es sich Dall-E vorstellt. © Dall-E / Trending Topics
GPT-5 wie es sich Dall-E vorstellt. © Dall-E / Trending Topics
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Am Donnerstag Abend ist es so weit: Dann wird OpenAI rund um CEO sam Altman den lang erwarteten Launch seines neuesten Sprachmodells GPT-5 bekannt gegeben. Das fortschrittlichste KI-Modell des Unternehmens wird dabei unter anderem auch über GitHub Models zugänglich sein und verspricht bedeutende Verbesserungen in mehreren Schlüsselbereichen.

Ein Leak auf GitHub zeigt nun, dass GPT-5 bereits für die Verwendung vorbereitet ist und auf der Entwickler-Plattform neben KI-Modellen etwa von Meta (Llama) oder Cohere zu haben sein wird. Durchgedrungen ist auch bereits, dass Microsoft seinen Copilot bereits auf GPT-5 vorbereitet hat – dementsprechend ist klar, dass sich die Microsoft-Welt, zu der die Tochterfirma GitHub ja zählt, bereits auf das neue LLM von OpenAi eingestellt hat.

Revolutionäre Verbesserungen bei Logik und Code-Qualität

GPT-5 soll einen erheblichen Fortschritt gegenüber seinen Vorgängern darstellen – wenn auch der Sprung nicht so groß sein soll wie jener von GPT-3 auf GPT-4. Das neue Modell soll  sich durch verbesserte Reasoning-Fähigkeiten, höhere Code-Qualität und eine optimierte Benutzererfahrung auszeichnen. Ein weiteres Highlight sind wohl die erweiterten agentischen Fähigkeiten von GPT-5, die das Modell zu einem Kollaborationspartner für Entwickler und andere Anwendergruppen machen soll.

Vier spezialisierte Modellvarianten für unterschiedliche Anwendungsfälle

OpenAI bietet dem Leak zufolge GPT-5 in vier verschiedenen Ausführungen an, die jeweils für spezifische Einsatzszenarien optimiert wurden:

GPT-5 Standard

Die Basis-Version wurde speziell für logische Aufgaben und mehrstufige Problemlösungen entwickelt. Sie eignet sich ideal für komplexe analytische Aufgaben, die strukturiertes Denken erfordern.

GPT-5-Mini

Diese abgespeckte Variante richtet sich an kostenorientierte Anwendungen. GPT-5-Mini bietet die Kernfunktionalitäten des Hauptmodells bei reduziertem Ressourcenverbrauch und ist damit für Projekte mit begrenztem Budget geeignet.

GPT-5-Nano

Mit dem Fokus auf Geschwindigkeit ist GPT-5-Nano für Anwendungen konzipiert, die geringe Latenzzeiten erfordern. Diese Version eignet sich besonders für Echtzeit-Anwendungen und mobile Applikationen, bei denen schnelle Antwortzeiten entscheidend sind. Möglich ist auch der Einsatz in Edge-Szenarien.

GPT-5-Chat

Die Enterprise-Version wurde für anspruchsvolle, natürliche und multimodale Konversationen entwickelt. GPT-5-Chat bietet erweiterte kontextbewusste Funktionen und richtet sich speziell an Unternehmensanwendungen mit hohen Anforderungen an die Gesprächsqualität.

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2025

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 13 Top-Investoren mit an Bord
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen