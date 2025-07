Die europäische Investment­plattform Lightyear gibt heute den Abschluss ihrer Series B-Finanzierungsrunde in Höhe von 23 Millionen US-Dollar bekannt. Gleichzeitig startet das Unternehmen eine neue Suite KI-gestützter Marktanalyse-Tools. Zugleich hat die 2020 gegründete Plattform mit nunmehr einer Milliarde US-Dollar an Kundengeldern einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Vor allem in Großbritannien und Kontinentaleuropa verzeichnet das Unternehmen ein starkes Wachstum.

Lightyear zeigt starkes Wachstum

Wesentliche Wachstumstreiber waren zuletzt die Einführung von Geschäftskonten in 18 weiteren Ländern, die Erweiterung auf über 6.000 Finanzinstrumente sowie der Start europäischer Bruchteilsaktien und lokaler Steuersparprodukte.

Die Series B-Runde hat NordicNinja, der größte japanische VC in Europa, angeführt. Darüber hinaus beteiligen sich Lightspeed Venture Partners, Superangel, Skaala, Specialist VC, Metaplanet sowie Markus Villig, Gründer und CEO von Bolt, an der Kapitalerhöhung. Bestehende Investoren wie Lightspeed, Metaplanet und Skaala haben weiteres Kapital zugesagt, sowie namhafte Business Angels wie Taavet Hinrikus (Wise), Ott Kaukver (Checkout.com) und Jaan Tallinn (Skype).

Neue Produkte als Teil von umfassender AI-Roadmap

Mit der neuen Produktreihe hat Lightyear das erste Kapitel seiner umfassenden KI-Roadmap aufgeschlagen. Die drei neuen Funktionen sollen es Privatanleger:innen ermöglichen, historische Chartbewegungen mit Ereignis­zusammenfassungen nachzuvollziehen, automatisierte Pro-und-Contra-Analysen aus Hunderten vertrauenswürdiger Quellen zu erhalten und kompakte Kurzupdates – “Lightning Updates” – zu gehaltenen oder beobachteten Instrumenten, zum makroökonomischen Umfeld und zur Marktstimmung abzurufen.

Das frische Kapital fließt in den weiteren Ausbau der Plattform in allen europäischen Märkten. Dazu gehören nun auch Dänemark, Schweden und Bulgarien. Lightyear ist nun in 25 Ländern präsent und bietet die Anwendung in 10 Sprachen an. „Diese Series B-Finanzierungsrunde ist ein großer Vertrauensbeweis für das unerschlossene Potenzial von Investitionen in Europa und die Fähigkeit von Lightyear, etwas zu bewegen. Um bedeutende Fortschritte in diesem Markt zu erzielen, müssen Eintrittsbarrieren beseitigt und Investitionen für normale Menschen entmystifiziert werden. Deshalb sind wir von unserer Vision für KI und die Zukunft des Investierens so überzeugt“, so Martin Sokk, Mitgründer und CEO von Lightyear.

Rainer Sternfeld, Partner bei NordicNinja, sagt: „Wir freuen uns, die Serie-B-Finanzierungsrunde von Lightyear anzuführen, während das Unternehmen weiterhin in ganz Europa für Aufsehen sorgt. Unser Ziel als Investoren ist es, Unternehmen zu finden, die echte Probleme mit innovativen Lösungen angehen. Wir glauben, dass KI in allen Bereichen unserer Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, und der Investmentsektor bildet da keine Ausnahme. Martin und Mihkel haben eine einzigartige Vision davon, wie KI die Zukunft des Privatanlegergeschäfts in Europa prägen wird, und wir konnten es kaum erwarten, uns daran zu beteiligen.“