Lovable aus Schweden schafft 100 Millionen Dollar ARR in acht Monaten

Das schwedische AI-Coding-Startup Lovable hat wie berichtet in einer von Accel geführten Finanzierungsrunde eine Bewertung von 1,8 Milliarden Dollar erreicht. Diese beeindruckende Bewertung kommt nach einem außergewöhnlichen Wachstum: Das Unternehmen überschritt in nur acht Monaten die Marke von 100 Millionen Dollar Annual Recurring Revenue (ARR) und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.

„Lovable hat in nur 8 Monaten einen jährlichen Umsatz von 100 Mio. $ (ARR) erreicht“, verkündet Anton Osika in einer Botschaft. „Schneller als OpenAI, Cursor, Wiz und jedes andere Softwareunternehmen in der Geschichte.“ ARR ist die wichtigste Messlatte von Software-Unternehmen. Bei Lovable – wie auch vielen anderen SaaS-Firmen – kommt der Umsatz durch Abos in einem Freemium-Modell. Das Abo kostet 25 bzw. 50 Dollar pro Monat. Das schwedische Startup hat dabei kein eigenes KI-Modell, sondern jene von OpenAI, Anthropic und Google integriert.

Schneller als Cursor oder Wiz zu 100 Millionen Dollar ARR