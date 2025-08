Microsoft wird zum zweiten 4-Billionen-Dollar-Unternehmen

Der Aktienkurs von Microsoft ist am Donnerstag so stark gestiegen, dass der Konzern zum ersten Mal in seiner 50-jährigen Geschichte eine Marktbewertung von vier Billionen Dollar überschritten hat, berichtet The Verge. Der Softwarehersteller ist nach Nvidia, das erst Anfang Juli eine Marktkapitalisierung von über vier Billionen Dollar erreicht hat, das zweite Unternehmen, das es zu einer Bewertung in dieser Höhe gebracht hat.

Zahlen zum Azure-Geschäft lassen Aktienkurs steigen

Microsoft hat diesen Meilenstein dank besser als erwarteter Gewinne und der erstmaligen Veröffentlichung der Umsätze seiner Cloud-Computing-Plattform Azure erreicht. Der Konzern gab am Mittwoch bekannt, dass sein Azure-Cloud-Computing-Geschäft im Geschäftsjahr 2025 mehr als 75 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat, woraufhin der Aktienkurs im nachbörslichen Handel an der Nasdaq sofort in die Höhe schoss. Der Aktienkurs von Microsoft ist am Donnerstag um rund 4 Prozent gestiegen, wodurch sich die Marktbewertung von vier Billionen US-Dollar halten konnte.

Mehr als ein Jahrzehnt hat Microsoft damit verbracht, sein Azure-Cloud-Geschäft aufzubauen. Dieses liegt derzeit zwar vor Google, steht aber immer noch hinter Amazon Web Services an zweiter Stelle. Azure ist mittlerweile in allen Bereichen des Unternehmens Microsoft vertreten, darunter in seinen KI-Projekten, seiner Office-Software, Teilen von Windows, Xbox und mehr.

Microsoft investiert kräftig in AI

Die Investitionen des Konzerns in Cloud Computing haben ihn gut positioniert, um auch die Computing-Anforderungen für die Zukunft der KI zu nutzen. Anfang dieses Jahres gab es zahlreiche Fragen zu den Investitionen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar in das Stargate-Projekt. CEO Satya Nadella verteidigte auch die Ausgaben des Unternehmens in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar für Cloud- und KI-Rechenzentrumsprojekte. „Ich weiß nur, dass ich mit meinen 80 Milliarden Dollar gut dastehe“, sagte Nadella damals.

Microsoft-Finanzchefin Amy Hood gab kürzlich bekannt, dass der Tech-Riese plant, im nächsten Quartal 30 Milliarden Dollar für Investitionen in seine KI-Infrastruktur auszugeben. Wenn sich dieses Ausgabenniveau hält, wird das Unternehmen im nächsten Geschäftsjahr insgesamt 120 Milliarden Dollar oder mehr für Cloud- und KI-Infrastruktur ausgeben.