New York Times schließt AI-Deal mit Amazon, Klage gegen OpenAI läuft weiter

Die New York Times hat erstmals einen Lizenzvertrag für generative Künstliche Intelligenz abgeschlossen. Der am Donnerstag angekündigte mehrjährige Deal mit Amazon gewährt dem Tech-Konzern Zugang zu Nachrichten, Rezepten und Sportberichterstattung für den Einsatz in KI-Plattformen wie Alexa und proprietären Machine-Learning-Modellen.

Die Vereinbarung umfasst Material aus der Hauptredaktion der Times, NYT Cooking und The Athletic. Amazon erhält die Berechtigung, Zusammenfassungen und Auszüge in Echtzeit auf seinen Geräten und Services anzuzeigen sowie die Inhalte für das Training seiner Foundation Models zu verwenden. Amazon hat mit der Nova-Serie eigene AI-Modelle entwickelt, die derzeit aber noch nicht mit den Spitzenmodellen von OpenAI oder Google mithalten können.

„Dies entspricht unserem bewussten Ansatz sicherzustellen, dass unsere Arbeit angemessen geschätzt wird – sei es durch kommerzielle Deals oder durch die Durchsetzung unserer geistigen Eigentumsrechte“, erklärte Meredith Kopit Levien, Geschäftsführerin der New York Times, in einer Mitteilung an die Belegschaft.

Die finanziellen Konditionen sowie Details zu Umfang und Dauer der Inhaltsnutzung wurden nicht öffentlich gemacht. Für Amazon unterstützt die Vereinbarung die Bemühungen, im KI-Wettlauf aufzuholen. Das Unternehmen begann Anfang des Monats mit der Einführung von Alexa+, einer KI-gestützten Version seines Assistenten, an über 100.000 Early-Access-Nutzer.

Rechtsstreit mit OpenAI und Microsoft

Der Deal erfolgt vor dem Hintergrund eines laufenden Rechtsstreits der New York Times gegen die Tech-Konzerne OpenAI und Microsoft. Im Dezember 2023 reichte die Zeitung eine Urheberrechtsklage ein und beschuldigte beide Unternehmen, Millionen von Times-Artikeln ohne Genehmigung für das Training ihrer KI-Modelle verwendet zu haben.

OpenAI und Microsoft hätten ein Geschäft im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar aufgebaut, indem sie die gesammelten Werke der Menschheit ohne Erlaubnis genommen haben, heißt es in der Klage. Die Times wirft den Unternehmen vor, ihre Inhalte ohne Bezahlung zu nutzen, um Produkte zu entwickeln, die als Ersatz für die Times fungieren und ihr Publikum abwerben. OpenAI hat das bisher zurückgewiesen und pocht auf „Fair Use“.

Im April entschied US-Bezirksrichter Sidney Stein, dass die Klage fortgesetzt werden kann, und wies Anträge von OpenAI und Microsoft ab, zentrale Vorwürfe abzuweisen – darunter direkte und mittelbare Urheberrechtsverletzung.