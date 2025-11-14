Podcast
NXRT: „Unser Produkt ist so simpel, dass es wieder genial ist“
Vor drei Jahren war das letzte Mal Lukas Stranger, der CEO von NXRT, zu Gast im Podcast. Seitdem hat sich bei dem Mixed Reality-Scale-up viel getan, unter anderem ein Millioneninvestment und ein Vorstoß in den DefenseTech-Bereich.
Wir reden mit Lukas Stranger im neuen Podcast über:
- Die letzten drei Jahre für NXRT
- Das neue Hauptprodukt HeroShow, dessen Konzept „so simpel ist, dass es wieder genial ist“
- Das Millioneninvestment von 2024
- Der Abstecher in den DefenseTech-Bereich und wieso NXRT vorerst davon wieder Abstand nimmt
- Wieso der AI-Boom Lukas Stranger „zum Schmunzeln“ bringt
- Die laufende Expansion des Scale-ups