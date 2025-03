OpenAI bekommt neues C-Level, aber CTO-Posten bleibt leer

Nach zahlreichen Abgängen beim derzeit wohl bekanntesten Startup der Welt gibt es neue Namen auf Führungsebene. OpenAI hat heute drei neue Personen im C-Level vorgestellt, die maßgeblich neben CEO Sam Altman die Geschicke des Unternehmens leiten werden. Wie mehrmals berichtet, sind bei OpenAI unter anderem die ehemalige CTO Mira Murati, Chef-Wissenschaftler Ilya Sutskever oder die Mitgründer Andrej Karpathy oder Greg Brockman abgesprungen (mehr dazu hier).

Nun kommen folgende drei Menschen mit ans Steuer von OpenAI:

Mark Chen: Chief Research Officer

Mark Chen wurde zum Chief Research Officer ernannt. In dieser Position wird er die wissenschaftliche Forschung leiten und sicherstellen, dass OpenAI weiterhin an der Spitze der KI-Entwicklung bleibt. Seine Aufgabe umfasst die enge Integration von Forschung und Produktentwicklung, um Forschungsergebnisse schneller in marktfähige Produkte umzusetzen. Chen ist seit vielen Jahren bei OpenAI tätig und hat zuvor entscheidend zur Entwicklung von Projekten wie DALL·E, Codex und GPT-Modellen beigetragen. Seine Karriere begann als quantitativer Trader, bevor er sich auf KI-Forschung spezialisierte.

Brad Lightcap: Chief Operating Officer

Brad Lightcap erweitert seine Rolle als Chief Operating Officer (COO), um die Geschäftstätigkeiten und den täglichen Betrieb von OpenAI zu überwachen. Er wird sich auf globale Expansion, strategische Partnerschaften sowie operative Exzellenz konzentrieren. Lightcap ist seit 2018 bei OpenAI und hat zuvor als Chief Financial Officer (CFO) bedeutende Beiträge zur finanziellen Strategie des Unternehmens geleistet. Seine Erfahrung in strategischem Finanzmanagement und Partnerschaften mit Unternehmen wie Microsoft und Apple unterstreicht seine Führungsqualitäten.

Julia Villagra: Chief People Officer

Julia Villagra übernimmt die Rolle der Chief People Officer (CPO). Sie wird dafür verantwortlich sein, die globale Skalierung von OpenAI zu unterstützen und sicherzustellen, dass das Unternehmen ein attraktiver Arbeitsplatz für Talente bleibt, die an der Entwicklung von AGI (Artificial General Intelligence) arbeiten möchten. Villagra bringt umfangreiche Erfahrung im Personalmanagement mit, darunter frühere Führungspositionen bei Hudson River Trading und anderen Organisationen. Seit Februar 2024 ist sie bei OpenAI.

Und was macht Sam Altman?

Nun die große Frage: Wenn es nicht das Tagesgeschäft, die Forschung oder das Team sind, um was kümmert sich dann CEO Sam Altman fortan? Die Antwort: Altman werde sich „mehr auf die Leitung der Forschungs- und Produktbemühungen des ChatGPT-Herstellers konzentrieren“, heißt es aus dem Unternehmen. Übrigens: Der CTO-Posten wird nicht nachbesetzt – ziemlich ungewöhnlich für eine Tech-Firma.