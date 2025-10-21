Optimuse: „Wir bringen Klarheit in die Gebäudeplanung“

„Gebäude werden technisch und regulatorisch immer komplexer. Unsere KI-Lösung schafft Klarheit”, hat Dominik Pezzei, Geschäftsführer und Mitgründer des Startups ⁠Optimuse⁠, Anfang diesen Monats erklärt, als die Jungfirma ein millionenschweres Investment verkündet hat.

Wie genau Optimuse Klarheit in die Gebäudeplanung bringt, erzählt uns Dominik im Podcast. Wir sprechen auch über:

Die Lösung des Startups und der menschliche Input, den die AI erlaubt

Wie Optimuse die Qualität der Daten sicherstellt, die die AI verwendet

Die Entstehungsgeschichte der Jungfirma

Die aktuelle Finanzierungsrunde

Was Optimuse von der Konkurrenz unterscheidet

Die Internationalisierung des Startups

