Finanzierungsrunde

Perplexity soll neue Bewertung von 20 Milliarden Dollar haben

Avatar
© Perplexity
© Perplexity
Das KI-Startup Perplexity, das mit Google konkurriert, indem es dialogorientierte Antworten auf Nutzeranfragen liefert, hat sich laut Berichten 200 Millionen Dollar an neuem Kapital gesichert. Dadurch soll das Jungunternehmen nun eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar haben, heißt es von TechCrunch. Die neue Finanzierung kommt nur zwei Monate, nachdem Perplexity laut einem Bericht von Bloomberg vom Juli 100 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 18 Milliarden Dollar aufgebracht hatte.

Perplexity hat Finanzierungen im Milliardenbereich erhalten

Seit seiner Gründung vor drei Jahren hat das schnell wachsende KI-Unternehmen laut Daten von PitchBook insgesamt 1,5 Milliarden Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Es ist unklar, wer die jüngste Kapitalzuführung von Perplexity angeführt hat. Bloomberg berichtete, dass die Finanzierung im Juli eine Verlängerung einer früheren Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen Dollar war, die Anfang des Jahres zu einer Bewertung von 14 Milliarden Dollar unter der Führung von Accel abgeschlossen wurde.

Laut einer mit dem Jungunternehmen vertrauten Quelle nähert sich der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) von Perplexity 200 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Monat teilte der Kommunikationsleiter von der Jungfirma Business Insider mit, dass der ARR des Unternehmens mehr als 150 Millionen US-Dollar betrage. Perplexity reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Perplexity will Google’s Chrome um 34,5 Milliarden Dollar kaufen – PR-Stunt

Startup will Suchmaschinen-Dominanz von Google brechen

Die Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Perplexity sich als Herausforderer der Suchmaschinen-Dominanz von Google positioniert. Im August bot das Startup an, den Chrome-Browser von Google für 34,5 Milliarden Dollar zu kaufen (wir berichteten). Das Angebot kam, nachdem das Justizministerium Google wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen und vorgeschlagen hatte, dass der Konzern seinen Webbrowser verkaufen solle. Anfang dieses Monats entschied jedoch ein Bundesrichter, dass Google sein Suchgeschäft nicht aufteilen muss, sodass der Suchmaschinenriese Chrome behalten kann.

